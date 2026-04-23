A fost aprobat programul „Fertilizare in vitro”. Câți bani primesc cei care vor un copil

Luiza Toboc
foto cu caracter ilustrativ

Joi, 23 aprilie, Guvernul României, prin purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu, a anunțat aprobarea programului național „Fertilizare in vitro”, valabil în perioada 2026 -230. Programul oferă sprijin financiar pentru tratamente cuplurilor infertile și femeilor singure, care își doresc un copil.

Potrivit Ioanei Dogoiu, beneficiarii vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei. Unul dintre acestea, în valoare de 5.000 de lei, va fi pentru medicamente specifice și un altul, de 10.000 de lei, pentru procedurile propriu zise de fertilizare in vitro.

Sprijinul financiar, acordat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani, nu va fi impozitat și poate fi acordat de până la trei ori pentru același beneficiar, în funcție de fonduri.

Documentele vor fi depuse online, pe o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de minister în ordinea cronologică a depunerii, dacă dosarele sunt complete, notează digi24.ro.

Programul „Fertilizare in vitro” are ca scop sprijinirea natalității și oferirea unei șanse în plus celor care își doresc copii, dar, din motive medicale, nu pot concepe pe cale naturală.

