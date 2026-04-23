Minivacanța de 1 Mai: CFR suplimentează trenurile spre mare

CFR Călători a anunțat că va suplimenta, cu ocazia minivacanței de 1 mai, trenurile spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

De asemenea, cei care își cumpără legitimațiile de călătorie din timp pot beneficia de o reducere de 10%. Tot de 10% reducere beneficiază și cei care cumpără bilete dus-întors.

Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

