Observatorul Prahovean

Minivacanța de 1 Mai: CFR suplimentează trenurile spre mare

Autor: Ștefan Vlăsceanu

CFR Călători a anunțat că va suplimenta, cu ocazia minivacanței de 1 mai, trenurile spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

De asemenea, cei care își cumpără legitimațiile de călătorie din timp pot beneficia de o reducere de 10%. Tot de 10% reducere beneficiază și cei care cumpără bilete dus-întors.

Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

Trenuri directe suplimentare SPRE litoralPLECARE DIN CONSTANȚA sosire/plecareMANGALIA sosireObservații
IR 1952/ R-E 13801Suceava Nord – 20:1503:51/04:0805:25IR 1952 circulă 30.04/01.05 – 02/03.05.2026;

R-E 13801 circulă 01-03.05.2026

Buzău – 01:13
IR 1989/ R-E 13805București Nord – 03:1505:48/06:1307:50IR 1989 și R-E 13805 circulă 01-03.05.2026
IR 1668/ IR 1861/ R-E 13873Iași – 22:4506:52/07:1008:34IR 1668/ IR 1861 în circulație zilnic;

R-E 13873 circulă 01-03.05.2026

Buzău – 04:07
Trenuri directe suplimentare DINSPRE litoralMANGALIA plecareCONSTANȚA sosire/plecareSOSIRE ÎNObservații
R-E 13818/ IR 198818:2619:47/20:10București Nord – 22:57R-E 13818 și IR 1988 circulă 01- 03.05.2026
R-E 13872/ IR 1862/ IR 166919:0020:26/20:59Buzău – 23:52R-E 13872 circulă 01- 03.05.2026;

IR 1862/ IR 1669 în circulație zilnic

Iași – 05:35
R-E 13824/ IR 1954 21:5023:06/23:30Buzău – 02:20R-E 13824 circulă 01 – 03.05.2026;

IR 1954 circulă 01/02 – 03/04.05.2026

Suceava Nord – 07:07

