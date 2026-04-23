Deputatul de Prahova Dan Mihai Nicolae a plecat din POT

Deputatul de Prahova, Dan Mihai Nicolae, ales în 2024 pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), a părăsit formațiunea politică fondată și condusă de Anamaria Gavrilă.

Parlamentarul a plecat din POT alături de alți nouă deputați și senatori. Contactat de Observatorul Prahovean, Dan Mihai Nicolae a declarat că se va alătura grupului parlamentar „Uniți pentru România”.

Tot astăzi, Comisia pentru Regulament a recomandat Biroului permanent al Camerei Deputaților să recunoască modificarea denumirii grupului parlamentar POT în „Uniți pentru România”, în urma plecărilor din partid. Acesta a precizat că grupul nu are legătură cu partidul Unit.

Reamintim că Partidul Oamenilor Tineri a susținut candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 și a obținut în județul Prahova un scor peste media națională: 9,22% la Camera Deputaților și 9,01% la Senat, depășind alte formațiuni politice, precum SOS România sau Forța Dreptei.