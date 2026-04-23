Momente grele pentru unul dintre cei mai iubiți străini din istoria Petrolului! Ce i s-a întâmplat în Africa

Olandezul Bart Meijers a evoluat patru ani la Petrolul, promovând cu echipa din liga secundă în SuperLiga României. Fundașul central în vârstă de 27 de ani plecat de la Ploiești în 2024, la finalul contractului. El a refuzat prelungirea angajamentului, deoarece clubul era atunci în convulsii financiare, manifestate prin dese întârzieri salariale.

El a lăsat în urmă 116 meciuri și două goluri marcate pentru „lupii galbeni”, bilanț care l-a plasat în topul celor mai iubiți și apreciați fotbaliști străini care au jucat la Ploiești.

Meijers a plecat în 2024 la Borak Banja Luka, campioana Bosniei la acea vreme și după numai un sezon acolo s-a mutat în Maroc, la Wydad Casablanca, una dintre echipele de tradiție din țara semifinalistei ultimului Campionat Mondial.

Bart Meijers n-a mai jucat din noiembrie la marocani

Bart a început furtunos sezonul, jucând la Campionatul Mondial al Cluburilor, din SUA, contra lui Juventus și Manchester City și părea o mutare câștigătoare pentru marocani. Mai ales că el s-a descurcat destul de bine în fața unor adversari precum Haaland sau Kenan Yildiz. Situația lui s-a schimbat însă radical în partea a doua a sezonului.

Meijers a ajuns rezervă, iar apoi din ce în ce mai des în afara lotului. El n-a mai jucat un meci pentru Wydad din luna noiembrie. În total, a bifat doar 5 partide, iar de când e în dizgrația africanilor, care au schimbat și antrenorul, a prins de patru ori banca de rezerve, iar în restul timpului a fost în tribună.

Cota olandezului a scăzut cu 300.000 de euro

Contractul său expiră la finalul lunii iunie și, în aceste condiții, sunt șanse minime ca multipla campioană a Marocului să-i prelungească angajamentul. Cota lui a scăzut vertiginos, de la 800.000 de euro, cât valora în momentul în care a plecat de la Petrolul, ajungând acum la 500.000 de euro.

Wydad, echipă la care joacă și Hakim Zyech, fost la Ajax, Chelsea și Galatasaray, este pe locul trei în campionat, la un punct de FAR Rabat și Maghreb Fez și la egalitate de puncte cu rivala locală Raja Casablanca. Campionatul marocan se desfășoară însă după sistemul primăvară-toamnă, urmând a se termina în luna noiembrie.