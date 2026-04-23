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Scumpiri la pompă. Cât costă benzină și motorina joi în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
benzinarii statie alimentare carburanti
foto caracter ilustrativ

După mai multe zile în care prețul benzinei și motorinei începuse să se apropie de cel de dinaintea războiului din Iran, joi unele lanțuri de alimentare au făcut majorări.

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Potrivit datelor centralizate pe aplicația Monitorul Prețurilor, dezvoltată de Consiliului Concurenței, litrul de benzină standard se vinde joi în Ploiești la prețuri cuprinse între 8,27 lei/litru și 8,43 lei/litru, iar motorina standard la prețuri cuprinse între 8,52 și 8,97 lei/litru.

Cât costă benzina și motorina joi, 23 aprilie, la benzinăriile din Ploiești

Petrom – 8,27 lei/litru benzina standard – 8,75 lei/litru benzina premium – 8,53 lei lei/litru motorina standard – 9,3 lei/litru motorina standard

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OMV – 8,38 lei/litru benzina standard – 9,01 lei/litru benzina premium – 8,62 lei/litru motorina standard – 9,44 lei/litru motorina standard

MOL – 8,28 lei/litru benzina standard – 8,91 lei/litru benzina premium – 8,52 lei/litru motorina standard – 9,39 lei/litru motorina standard

Rompetrol – 8,43 lei/litru benzina standard – 9,06 lei/litru benzina premium – 8,97 lei/litru motorina standard – 9,79 lei/litru motorina standard

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Lukoil – nu a actualizat prețurile din data 21 aprilie

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