Scumpiri la pompă. Cât costă benzină și motorina joi în Ploiești

După mai multe zile în care prețul benzinei și motorinei începuse să se apropie de cel de dinaintea războiului din Iran, joi unele lanțuri de alimentare au făcut majorări.
Potrivit datelor centralizate pe aplicația Monitorul Prețurilor, dezvoltată de Consiliului Concurenței, litrul de benzină standard se vinde joi în Ploiești la prețuri cuprinse între 8,27 lei/litru și 8,43 lei/litru, iar motorina standard la prețuri cuprinse între 8,52 și 8,97 lei/litru.
Cât costă benzina și motorina joi, 23 aprilie, la benzinăriile din Ploiești
Petrom – 8,27 lei/litru benzina standard – 8,75 lei/litru benzina premium – 8,53 lei lei/litru motorina standard – 9,3 lei/litru motorina standard
OMV – 8,38 lei/litru benzina standard – 9,01 lei/litru benzina premium – 8,62 lei/litru motorina standard – 9,44 lei/litru motorina standard
MOL – 8,28 lei/litru benzina standard – 8,91 lei/litru benzina premium – 8,52 lei/litru motorina standard – 9,39 lei/litru motorina standard
Rompetrol – 8,43 lei/litru benzina standard – 9,06 lei/litru benzina premium – 8,97 lei/litru motorina standard – 9,79 lei/litru motorina standard
Lukoil – nu a actualizat prețurile din data 21 aprilie