Un meci pentru Carina, fata medicului Ramona Vasile. Eveniment special la Sala Olimpia din Ploiești

Sala Sporturilor Olimpia se pregătește, pe 26 aprilie, pentru un eveniment care depășește granițele sportului. După succesul primei ediții, Handbal x Retrologia revine cu un concept care aduce împreună spectacolul din teren, energia muzicii și forța unei comunități unite pentru o cauză reală.

- Publicitate -

Pe teren, CS alPHa Prahova va înfrunta CSU Neptun Constanța, într-un meci important, în care echipa are nevoie de susținerea publicului. În tribune, însă, se va construi ceva mai mult decât atmosferă: se va construi solidaritate.

Atmosfera începe înainte de primul fluier

Începând cu ora 15:30, Sala Olimpia va prinde viață. DJ-ii de la Retrologia vor transforma tribunele într-un spațiu plin de energie, cu muzică inspirată din anii ’80, ’90 și 2000.

Publicul nu va fi doar spectator, ci parte din experiență. Vor fi momente interactive, surprize și activități pentru copii, toate gândite pentru a transforma un meci într-un eveniment trăit de la început până la final.

- Publicitate -

Un meci pentru Carina

Ediția din acest an are însă și o miză profund umană. În cadrul evenimentului va fi organizată o acțiune de strângere de fonduri pentru Carina Vasile, o tânără handbalistă din Câmpina care duce, în prezent, cea mai importantă luptă a vieții ei.

Diagnosticată cu sarcom la coapsa stângă, Carina urmează un tratament complex în Italia. A fost mereu o luptătoare pe teren. Astăzi, luptă în afara lui.

În sală vor fi amplasate urne de donații, iar cei care doresc să ajute o pot face și prin transfer bancar. Fiecare gest contează. Fiecare contribuție înseamnă o șansă în plus.

- Publicitate -

Pentru cei care doresc să sprijine și prin transfer bancar:

Cont: RO67BTRLRONCRT0670780902

Beneficiar: ASOCIAȚIA „MATEI – DIN SUFLET PENTRU UN VIS”

Mențiune: Donație umanitară Carina Vasile

Mai mult decât sport

Handbal x Retrologia nu este doar un eveniment sportiv. Este un moment în care o sală întreagă se poate aduna în jurul acelorași valori: energie, comunitate și dorința de a face bine.

Pe 26 aprilie, la Ploiești, nu va fi doar un meci.

- Publicitate -

Va fi un moment în care sportul, muzica și comunitatea se întâlnesc în același loc. Cu multe surprize pregătite pentru spectatori, cu energie în tribune și cu o atmosferă care se construiește împreună, evenimentul promite să fie unul memorabil pentru toți cei prezenți.

Pentru că, dincolo de rezultat, rămâne bucuria de a fi împreună.

sursa: alPHa Prahova