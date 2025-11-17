- Publicitate -
Sunteți de acord ca Spitalul CFR Ploiești să devină secție a județeanului? Sondaj

Marius Nica
Marius Nica

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou sondaj de opinie online, pe tema situației Spitalului CFR din Ploiești.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a anunțat recent că va semna un ordin prin care Spitalul CFR să devină o secție exterioară a spitalului județean de urgență.

Practic, prin această măsură, care ar putea fi luată luna viitoare, spitalul va ajunge în administrarea Consiliului Județean Prahova.

Detalii aici: Spitalul CFR Ploiești va deveni secție a spitalului județean

Având în vedere că spitalul CFR Ploiești este una dintre puținele unități sanitare de stat din Prahova apreciată de pacienți, vă invităm să răspundeți la întrebarea Sunteți de acord ca Spitalul CFR Ploiești să devină secție a județeanului? cu una dintre opțiunile de mai jos:

