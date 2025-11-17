Senatorii de Prahova care iau bani de chirie și navetă

Trei din cei cinci senatori de Prahova încasează o sumă forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în Bucureşti. În plus aceștia decontează și transportul din teritoriu.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a solicitat Senatului României o serie de informații privind activitatea aleșilor din circumscripțiile din Prahova. Este vorba de lista cu numele şi funcțiile angajaților la cabinetele senatorilor, precum și situația aleșilor care au decontat cheltuieli de chirie sau transport, de la începutul anului și până la 1 noiembrie.

Așa am aflat că la biroul parlamentar al senatorului Florin Nicolae Jianu (PSD), între timp demisionar, la cel al senatorului Aurel Oprinoiu (USR) și la cel al senatorului Laurențiu Plăeșu (AUR) lucrează câte doi consilieri. Ninel Peia (SOS, în prezent independent afiliat la Grupul parlamentar „Pace – Întâi România”) are nu mai puțin de 8 angajați la biroul parlamentar, 7 consilieri și un curier, iar Cătălin Predoiu (PNL) un consilier.

- Publicitate -

Senatul a refuzat să nominalizeze consilierii aleșilor, invocând faptul că aceste date nu se încadrează în categoria informațiilor publice, deși aceștia sunt plătiți din bani publici.

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor de cazare în Bucureşti, trei senatori au beneficiat de această facilitate. Este vorba de Aurel Oprinoiu, Ninel Peia și Laurențiu Plăeşu (AUR), care au decontat lunar câte 4600 de lei (sumă forfetară).

Aceiași trei senatori au mai primit diverse sume pentru decontarea cheltuielilor de deplasare cu autoturismul personal efectuată din localitatea de domiciliu către circumscripția electorală şi retur, după cum urmează.

- Publicitate -

Aurel Oprinoiu – 4380 lei

Ninel Peia – 13.508 lei

Laurențiu Plăeșu – 1882 lei

Reamintim că salariul de bază pentru un parlamentar este de 18700 lei brut pe lună, adică aproape 11.000 de lei net. La acest venit se adaugă o sumă lunară forfetară de 35.500 de lei, din care doar jumătate trebuie justificată cu documente, dar și o diurnă de 260 de lei pentru fiecare zi cu ședință în plen.