Escrocherii cu apeluri false în numele Revolut

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, în contextul campaniilor de Black Friday, se înregistrează o creștere a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing).
Astfel, scrocii sună de pe numere care par românești și pretind că reprezintă Revolut, o bancă sau o autoritate, încercând să te convingă să:
• apeși pe o tastă pentru a „verifica o plată”;
• trimiți bani într-un „cont sigur”;
• divulgi date personale, PIN-uri sau coduri de autentificare.
Cum recunoști tentativa de fraudă
• Apelul nu vine prin aplicația Revolut, ci direct pe telefon.
• Este nesolicitat și apare neașteptat.
• Apelantul nu vorbește fluent româna sau te presează să acționezi rapid.
• Ți se cer bani, date de card sau instalarea unor aplicații suspecte.
Ce trebuie să faci:
• Nu urma indicațiile apelantului.
• Verifică imediat în chat-ul din aplicația Revolut dacă apelul este real.
• Dacă nu este, întrerupe conversația și raportează incidentul către Revolut și autorități.
• Nu trimite bani și nu divulga date personale.
Atenție! Revolut te contactează doar prin aplicație, nu prin apel telefonic direct. Dacă apelul nu este inițiat din aplicație, cel mai probabil este o înșelătorie.