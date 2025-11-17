Cum arată ultimul lot din A 7 Ploiești-Buzău. Va fi deschis în curând

Șoferii vor putea parcurge distanța dintre Ploiești și Buzău integral pe autostradă la finalul lunii noiembrie, odată cu inaugurarea lotului 3 din A7.

Este vorba de tronsonul cuprins între Pietroasele și Buzău. Potrivit CNAIR, ”a fost efectuată deja o inspecție tehnică preliminară, în vederea receptiei finale și deschiderii traficului rutier”.

Acest lot are o lungime de 13,9 km și a fost construit de Asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret Anonim Șirketi – Makyol Inșaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Șirketi.

Lucrările au durat 20 de luni și au costat 1,24 de miliarde de lei, fără TVA.