Observatorul PrahoveanEconomic

Cum arată ultimul lot din A 7 Ploiești-Buzău. Va fi deschis în curând

Marius Nica
Autor: Marius Nica
a7
sursa foto: Facebook/Raducu P Drum

Șoferii vor putea parcurge distanța dintre Ploiești și Buzău integral pe autostradă la finalul lunii noiembrie, odată cu inaugurarea lotului 3 din A7. 

Este vorba de tronsonul cuprins între Pietroasele și Buzău. Potrivit CNAIR, ”a fost efectuată deja o inspecție tehnică preliminară, în vederea receptiei finale și deschiderii traficului rutier”.

Acest lot are o lungime de 13,9 km și a fost construit  de Asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret Anonim Șirketi – Makyol Inșaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Șirketi.

Lucrările au durat 20 de luni și au costat 1,24 de miliarde de lei, fără TVA.

