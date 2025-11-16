Proiect BraveBots: Hărți tactile pentru nevăzători, la Ploiești

Duminică, 16 noiembrie, Ploieștiul a făcut un pas important spre accesibilitate și incluziune. Proiectul SENSEMAPS nr. 2024-3-RO01-KA154-YOU-000267210, co-finanțat de Comisia Europeană, conceput și implementat de echipa de robotică BraveBots, a transformat Gara de Sud din Ploiești într-un spațiu mai accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere, prin instalarea primelor hărți tactile dedicate navigării în transportul public.

În prima parte a zilei, peste 50 de participanți au luat parte la un atelier de inițiere în alfabetul Braille, organizat la Casa de Cultură a Studenților. Participanții au învățat cum se folosesc mașinile de scris Braille și au explorat structura alfabetului, ghidați de elevi și profesori ai Liceului Special pentru Deficienți de Vedere și de reprezentanți ai Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Prahova.

Momentul central al zilei a fost inaugurarea hărților tactile la Gara de Sud, unde persoanele nevăzătoare au testat pentru prima dată hărțile realizate de BraveBots. A fost un moment profund emoționant, în care tehnologia, solidaritatea și empatia au creat o adevărată punte între comunități. Reacțiile persoanelor nevăzătoare au confirmat importanța și impactul proiectului.

În încheiere, alături de inițiatoarea proiectului Sensemaps, Nicola Stan, au luat cuvântul Cornel Dragomir, președintele Asociației Nevăzătorilor Filiala Prahova, și prof. Janin Pințea, directoarea Colegiului Național „Mihai Viteazul”, liceul din care provine echipa BraveBots.

Aceștia au subliniat rolul esențial al colaborării între tineri, instituții și comunitate.

Echipa de robotică BarveBots a transmis un mesaj care rezumă esența proiectului:

„Robotica nu este doar despre a construi roboți și a merge la competiții cu ei. Adevărata lecție din Campionatul FIRST Tech Challenge este că putem folosi cunoștințele despre tehnologie pentru a rezolva probleme reale ale comunității și pentru a crea legături între oameni. Chiar dacă suntem doar niște ‘puști și puștoaice’ cu idei mari, pas cu pas am putut realiza acest proiect datorită mentorilor, părinților, susținătorilor și factorilor de decizie ai orașului Ploiești.”