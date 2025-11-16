Când primesc elevii bursieri primii bani în acest an școlar

Prima plată a burselor școlare pentru anul școlar 2025-2026 va avea loc pe 20 noiembrie. Aceasta va acoperi lunile de septembrie și octombrie, iar elevii vor primi banii aferenți celor două luni.

Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este: pentru bursa de merit: 450 lei/lună; pentru bursa socială: 300 lei/lună; pentru bursa tehnologică: 300 lei/lună.

Mamele minore care continuă cursurile beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada școlii, cu condiția să nu lipsească de la cursuri.

Prahova a avut, în anul școlar anterior, 43.059 de elevi care au primit burse școlare. Cele mai multe stimulente financiare acordate, 25.012, au fost cele sociale, urmate de cele de merit (10.309).

Alți 72 de elevi au primit bursa de excelență olimpică, 2.025 s-au încadrat la bursa tehnologică, 18 au primit bursa pentru mame minore și 23 au fost bursieri etnici moldoveni.

Reaminitim faptul că, printr-o decizie a ministrului Educației, din considerente finaciare, în acest an școlar, bursele pentru elevii olimpici și cele acordate în învățământul tehnologic au fost eliminate

În documentul semnat de secretarul de stat Sorin Ion, instituția precizează că bursele de excelență pentru elevii olimpici au fost excluse, iar susținerea acestora se limitează în prezent la „recunoașterea și sprijinul” prin admiterea fără examen în licee și universități.