Relantisoarele pe Bulevardul Independenței sunt necesare

Bulevardul Independenței avea, acum ceva vreme, în dreptul trecerii de pietoni de la rondul 1, relantisoare. Acestea au dispărut odată cu asfaltarea celebră din vremea primarului Volosevici. După asfaltare, s-a montat doar unul, pe sensul dinspre centru spre Gara de Sud.

După cumplitul accident din decembrie 2024, în care doi tineri și-au pierdut viața, s-a reluat discuția montării de relantisoare. Dar nu s-a făcut, concret, nimic.

În noiembrie 2025, pe sensul de mers dinspre Gara de Sud spre centru, nu există deloc relantisor. Pe sensul celălalt, mai sunt doar câteva resturi.

În condițiile în care, vara aceasta, în fiecare weekend bulevardul a fost închis pentru evenimente, locuitorii zonei au avut parte de mai puține „liniuțe”. Dar nu este vorba doar despre disconfortul acestora.

Este vorba, în primul rând, de faptul că aceste relantisoare chiar salvează vieți. Poate este cazul ca autoritățile să ia în calcul, măcar acum, montarea unora noi. Da, este semafor acolo, dar nu este de ajuns.

Relantisoare pe ambele sensuri sunt necesare în această zonă. Noaptea, numai prezența acestora poate ajuta la evitarea unor tragedii, ca cea petrecută pe 10 decembrie 2024, în Ploiești.