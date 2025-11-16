Prevenție și educație pentru sănătate la Școala Drăgănești

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat vineri, 7 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”.

Activitatea s-a desfășurat la Școala Gimnazială Drăgănești din județul Prahova și a vizat peste 130 de elevi.

Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, cum să recunoască și să gestioneze situațiile de bullying, să înțeleagă importanța igienei orale și să acorde primul ajutor.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat: „Ne bucurăm că peste 130 de copii au participat cu interes la activitățile noastre.

Am vorbit despre igienă, reacții corecte în situații de urgență, prevenirea bullying-ului și importanța respectului între colegi. A fost o experiență frumoasă și interactivă, din care copiii au învățat lucruri practice și utile pentru viața de zi cu zi.”

Laura Neagu, director al Școlii Gimnaziale Drăgănești, a menționat: „A fost o activitate deosebită și foarte importantă. Orice secundă contează într-o situație critică, iar un minut poate salva o viață.

Chiar am avut astfel de situații în școală, iar colegii mei sunt pregătiți să acorde primul ajutor. Pentru elevi, aceste informații sunt extrem de valoroase. Mi-a plăcut mult modul deschis în care s-a discutat despre bullying și am apreciat implicarea tuturor.

În plus, informațiile despre igiena dentară au fost foarte utile, mulți copii, cu siguranță, nu știau cum să se spele corect pe dinți. De fiecare dată, astfel de activități mă impresionează profund.”

Gelu Nicolae Costache, profesor la Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Nectarie” din București, a afirmat: „Mă impresionează receptivitatea copiilor, indiferent de vârstă. Ne străduim să prezentăm informațiile într-un mod cât mai atractiv, astfel încât acestea să fie preluate cât mai ușor de elevi.

Copiii își doresc să participe activ la aceste activități și să pună în practică ceea ce învață. Prin aceste acțiuni reușim să le îmbogățim cunoștințele și să facem un salt calitativ, transformând informațiile în bune practici care le vor fi utile în viața de zi cu zi.”

Anghel David Andrei, student în anul V la Medicină, a subliniat: „Consider că este esențial ca elevii să învețe de mici despre igienă, bullying și primul ajutor. Aceste cunoștințe le oferă încredere și îi pregătesc să acționeze corect în situații critice.

Este minunat să văd entuziasmul copiilor, dorința lor de a învăța și curajul de a aplica practic ceea ce au învățat. Sper ca această experiență să le rămână vie în memorie și să le ofere curajul de a salva vieți și de a combate fenomenul de bullying.”

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții.

Până în prezent, au fost organizate 80 de acțiuni, beneficiind aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova, raionul Cahul.