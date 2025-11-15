Cum este BluJoy la Ploiești? Un târg cu totul altfel

Prima zi a Târgului BluJoy de la Ploiești a arătat din nou că un târg în interior poate avea mare succes. Artizanii sunt și la această ediție atât de diversificați încât este imposibil să nu găsești ceva pentru tine, pentru cei dragi sau pentru un cadou cu ocazia Sărbătorilor care se apropie.

Dacă data trecută nu am avut cum să mă bucur de prea multe, acum am stat câteva ore bune printre expozanți, așa că, recunosc, m-am bucurat la fiecare măsuță în parte. Trebuie să recunosc ceva: îmi place târgul acesta pentru că este altfel decât majoritatea târgurilor la care am fost. Și doar dacă mergi acolo poți să înțelegi exact ce vreau să spun.

Fiecare artizan are o poveste și, dacă stai de vorbă cu fiecare în parte, este imposibil să nu înțelegi mai bine obiectele pe care le-a adus la târg. Și, cu cât știi mai multe despre povestea din spatele obiectului, cu atât înțelegi mai bine ce valoare au toate acestea.

Recunosc, sunt mândră de mine, am rezistat tentației de a cumpăra din toate câte ceva. Bine… dădeam faliment dacă cedam, asta e clar. Dar, cu toate acestea, au fost câteva mese de la care am plecat cu obiecte frumoase sau cu povești și mai frumoase.

Ce găsești la Târgul BluJoy: Tricouri, tablouri, bijuterii, lavandă, accesorii, genți, cosmetice naturale…

Dacă stau să mă gândesc ce găsești la BluJoy, cred că nu-mi vine nimic în minte ce NU găsești. În primul rând trebuie să știți că, în materie de cadouri oferta este mai mult decât variată. Pur și simplu, mai ales în ideea în care vin sărbătorile, imposibil să nu găsești ceva pentru oricine. Mă rog, mai ales pentru doamne și domnișoare, recunosc! 😉

De la simple brățări din șnur, la genți croșetate cu migală și atenție, de la săpunuri naturale, la lumânări parfumate și bijuterii din pietre naturale, aproape orice găsești la BluJoy.

Personal, mi-au făcut cu ochiul cosmeticele de lavandă naturală: ulei, apă de lavandă, bombe de baie și săpunuri naturale. Fie că luați pentru acasă sau pentru cadou, cu siguranță aveți de unde alege. Doamna Nicoleta a adus la acest târg produse din lavandă, producție proprie.

La lumânările parfumate cu miros și forme de brioșe, n-am rezistat. Sunt lucrate manual, producția unei tinere din Ploiești. Veselă și zâmbitoare are aerul dulce al produselor pe care le confecționează și le vinde. Este imposibil să reziști când vezi lumânările care miros atât de apetisant.

Ce m-a surprins la acest târg a fost și standul cu bijuterii din aur de 14 kt și argint 925. Sunt simple, lucrate cu pietre, șnururi sau împletituri diverse. Cel mai important este la ele prețul, mai mic chiar decât la produse de același tip din magazinele online. La acestea mi-a fost cel mai greu să rezist dar mi-am zis că nu e momentul să-mi fac un cadou în prag de Sărbători. Dar, cine știe, poate că, dacă sunt cuminte, îmi aduce Moș Crăciun 😊

Aaaa, și am mai văzut ceva ce m-a lăsat mască: săpunuri naturale lucrate atât de frumos, cu atâtea culori, încât nu cred că m-aș îndura să mă spăl cu ele. Nu numai din cauza culorilor, dar formele sunt atât de drăgălașe încât parcă e păcat să le topești cu apă ca să te speli cu ele. Parcă sunt mai mult de pus în vitrină.

În rest, pictură pe lemn, pe pânză, bijuterii din lut sau rășină epoxidică, din mărgele sau piele naturală, aproape orice pentru toate gusturile. Ca să înțelegeți mai bine, am fost cu o prietenă care și-a luat nu mai puțin de patru perechi de cercei diferiți. Pur și simplu nu a putut rezista! 😊

Ceva deosebit, ceva ce nu am văzut la alte târguri, au fost aranjamentele din plante aeriene, cu cristale naturale în terarii de sticlă reciclată. Este greu de explicat ce anume sunt și cum sunt făcute, dar mie mi s-au părut fascinante.

Aceste plante aeriene sunt foarte ușor de întreținut, trebuie doar pulverizată puțină apă pe ele câteva zile. Cu siguranță pot înlocui ghivecele clasice de plante și se văd cu totul altfel ca obiecte de decor.

Și pentru că la BluJoy chiar găsești din toate domeniile, nici modernismul nu putea lipsi. Cum intri în Palatul Culturii, pe la Bibliotecă, în partea stângă sunt cei de la Asociația Oița Bârsană care au diverse obiecte printate 3D. Drăguț este că au adus o imprimantă 3D care funcționează, astfel încât vezi live cum iau naștere obiectele pe care le găsești acolo, la ei pe masă.

Cei de la asociație folosesc banii strânși pentru cursurile gratuite de robotică pe care le țin la școlile din mediul rural. Încearcă în acest fel să ducă tehnologia și în mediile unde aceasta nu ajunge atât de ușor. Nici aici n-am rezistat. Mi-am luat un breloc macarons care țăcăne ca o tastă de pe tastatură! 🙂

Atelierele pentru copii, ocazia pentru părinți de a vizita liniștiți târgul

Bineînțeles că am profitat de atelierele care sunt organizate gratuit pentru copii, pentru a mă putea bucura în liniște de tot ceea ce târgul oferă. Am mers cu copilul care a vrut la toate atelierele de acolo. Așa că a început cu pictura, s-a mutat apoi la Atelierul de teatru și baloane ținut de cei de la Teatrul Ancuța și nu a ratat nici atelierul de Artă creativă, unde a plantat într-o cupă de sticlă o plantă de apartament.

Fac o paratenză pentru a menționa un lucru. Între două ateliere, am observat organizatorii destul de agitați. Unul dintre copii plângea și nu voia să stea la atelier, așa că voluntarii i-au sunat pe părinți. Surpriză însă, părinții îl lăsaseră la atelier și plecaseră din Ploiești! Incredibil.

Am făcut paranteza pentru a sublinia faptul că atelierele pentru copii din cadrul Târgului BluJoy sunt gândite pentru ca părinții să se bucure de ceea ce târgul oferă. Tocmai de-asta și sunt gratuite. Nu înseamnă că poți să lași copilul la atelier, ca la afterschool sau ca și cum ar fi „cu bona”, ca tu să-ți poți vedea de treabă în afara localității. Nu așa funcționează lucrurile!

În legătură cu atelierele, copilul meu s-a simțit atât de bine încât, când am plecat, m-a întrebat dacă „Mai mergem și mâine?”. A dansat, a pictat, a râs, s-a jucat, a modelat baloane, a plantat floare… doar atelierul de pictură pe ceramică l-a ratat. Fără exagerare, timp de patru ore chiar a avut activitate intensă și pe placul lui.

Mi-a spus clar că cel mai mult i-a plăcut la teatru. Nici nu avea cum altfel. La cât de interactive au fost cele două ore de joacă cu Teatrul Ancuța, au reprezentat exact ceea ce copiii din ziua de astăzi au nevoie: socializare, interacțiune cu ceilalți și pauză din activitățile pe dispozitive gen tabletă și telefon. Așa că da, și din acest motiv Târgul BluJoy este un concet altfel de târg și este gândit exact pentru ce are nevoie fiecare membru al unei familii.

Concluzia: Abia aștept ediția viitoare!

Ca o concluzie, mi-a părut rău pentru domni. Pentru ei, în afară de tricouri pictate manual, portofele și accesorii din piele, precum și câteva obiecte de decor, altceva nu prea este să-i atragă. Dar pot oricând să ia o pauză de cafea sau bubble tea, pentru că cei de la Crazy Bubble sunt acolo, parteneri.

În rest, doamnele, domnișoarele și copiii sunt în elementul lor cu totul! Și chiar sper să se păstreze acest târg în fiecare lună, așa cum au promis organizatorii. Nu de alta, dar chiar este nevoie de un astfel de eveniment la Ploiești pentru ca orașul să iasă din rutină.

Târgul mai este deschis și mâine, între orele 11 și 19, la Biblioteca Nicolae Iorga, iar artizanii așteaptă vizitatori. Fiind în interiorul Palatului Culturii, vremea de afară nu este un impediment, indiferent dacă plouă, bate vântul sau ninge. Așa că, mergeți și mâine pe acolo. Chiar veți vedea că se poate și la Ploiești ALTCEVA. Iar, în ce mă privește, abia aștept ediția din decembrie! Sunt curioasă ce artizani mai vin și cu ce produse ne vor mai încânta! 😉