Petrolul, remiză cu Steaua

Petrolul Ploiești a remizat, 2-2, cu Steaua, într-un meci amical disputat astăzi.

- Publicitate -

Profitând de pauza de două săptămâni din Superliga, petroliștii au susținut un joc test susținut în compania divizionarei secunde Steaua București.

Meciul s-a terminat la egalitate, 2-2, ambele golurile ”lupilor” fiind marcate de Rafinha.

- Publicitate -

Pentru petroliști, rogramul va fi unul extrem de condensat până la finalul lui 2025, cu șase partide oficiale programate să se desfășoare în intervalul 21 noiembrie – 20 decembrie.