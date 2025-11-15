- Publicitate -
Petrolul, remiză cu Steaua

Petrolul Ploiești a remizat, 2-2, cu Steaua, într-un meci amical disputat astăzi. 

Profitând de pauza de două săptămâni din Superliga, petroliștii au susținut un joc test susținut în compania divizionarei secunde Steaua București.

Meciul s-a terminat la egalitate, 2-2, ambele golurile ”lupilor” fiind marcate de Rafinha.

Pentru petroliști, rogramul va fi unul extrem de condensat până la finalul lui 2025, cu șase partide oficiale programate să se desfășoare în intervalul 21 noiembrie – 20 decembrie.

