Trotuare sparte în Ploiești, pericol pentru pietoni

Dacă gropile din carosabil sunt mereu semnalate de șoferii din Ploiești, trotuarele degradate și sparte sunt mai puțin luate în seamă de ploieșteni. Pesemne că acestea derajează mult mai puțin decât gropile de pe șosele, care strică mașinile.

Sau poate pietonii s-au obișnuit atât de mult cu aceste gropi din trotuare încât li se pare firesc să le evite și atâta tot. Nici nu se mai gândesc la faptul că și acestea sunt în administrarea autorităților locale și, la fel precum carosabilul, și acestea trebuie întreținute corespunzător.

Așa este și cazul trotuarelor din zona de sud a Ploieștiului, de pe strada Traian Vuia. Aceasta este o stradă tranzitată des de pietoni. Ea face legătura între Bulevardul Independenței, unde se află mijloacele de transport în comun, și strada Bobâlna, în dreptul Colegiului de Artă „Carmen Sylva”.

De ani de zile trotuarul de aici este accidentat. De ani de zile este o adevărată provocare să mergi cu un căruț pe trotuar și, nu de puține ori, mamele care împing cărucioare cu copii, merg pe șosea, chiar dacă trotuarul este liber. De ce? Pentru că sunt unele zone unde este imposibil să treci cu căruciorul.

Dacă ar fi să îl privim și din punct de vedere al persoanelor cu mobilitate redusă, aflate în cărucioare, acestea se găsesc clar în imposibilitatea de a se deplasa pe trotuar în această zonă. Și atunci? Singura variantă este să se deplaseze pe carosabil, pe o stradă destul de îngustă și traficată.

Poate că trotuarele nu reprezintă prioritate pentru autoritățile locale da, în aceeași măsură ca și gropile de pe carosabil, ele reprezintă adevărate pericole pentru locuitori. Și, poate, prin sesizări de acest gen, va începe și reparația trotuarelor, în paralel cu plombările și asfaltările care se desfășoară în Ploiești.