Spitalul CFR Ploiești va deveni secție a spitalului județean

Spitalul CFR Ploiești, unul dintre puținele spitale de stat din oraș apreciate de pacienți, va deveni secție exterioară a spitalului județean de urgență.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Sănătății, dr Alexandru Rogobete.

”Joi vom dizolva acel comitet interm inisterial care se ocupa de transferurile spitalelor. Procedura se va face mult mai simplu, prin ordin de ministru. Cel mai probabil, în luna decembrie, Spitalul CFR va fi transferat Consiliului Județean Prahova” a declarat ministrul Sănătății.

Citește și Pacienți căzuți de pe targă la Ploiești. Reacția ministrului

O altă mutare în domeniul sanitar prahovean ar putea avea loc anul viitor. Astfel, spitalul de pediatrie din Ploiești ar putea fi mutat la Spitalul CFR sau în actuala clădire în care funcționează maternitatea.

- Publicitate -

Detalii aici: Spitalul de pediatrie Ploiești ar putea fi mutat

VIDEO (de la min 36:12)