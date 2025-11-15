- Publicitate -
Pacienți căzuți de pe targă la Ploiești. Reacția ministrului

Autor: Marius Nica

Doi pacienți au căzut, în ultima lună, de pe targă, la spitalul județean de urgență din Ploiești. În urma impactului cu solul, unul dintre ei a intrat în comă.

După ce Observatorul Prahovean a dezvăluit aceste incidente, autoritățile au reacționat.

Aflat astăzi, la Ploiești, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că această problemă va fi rezolvată.

Spitalul de pediatrie Ploiești ar putea fi mutat

Astfel, începând de luni, spitalul județean va demara procedura de achiziție a 60 de tărgi și cărucioare pentru transportul în siguranță a pacienților.

Prezent la conferința de presă transmisă în direct de Observatorul Prahovean (VIDEO la finalul articolului), managerul spitalului, Sebastian Toma, a recunoscut că aceste echipamente nu au mai fost schimbate de mulți ani.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății a avut cuvinte de laudă la adresa blocului alimentar al spitalului județean. ”Am gustat din mâncare,  a fost foarte bună, am felicitat conducerea” a spus Rogobete.

