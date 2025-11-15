Pacienți căzuți de pe targă la Ploiești. Reacția ministrului

Doi pacienți au căzut, în ultima lună, de pe targă, la spitalul județean de urgență din Ploiești. În urma impactului cu solul, unul dintre ei a intrat în comă.

După ce Observatorul Prahovean a dezvăluit aceste incidente, autoritățile au reacționat.

Aflat astăzi, la Ploiești, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că această problemă va fi rezolvată.

Astfel, începând de luni, spitalul județean va demara procedura de achiziție a 60 de tărgi și cărucioare pentru transportul în siguranță a pacienților.

Prezent la conferința de presă transmisă în direct de Observatorul Prahovean (VIDEO la finalul articolului), managerul spitalului, Sebastian Toma, a recunoscut că aceste echipamente nu au mai fost schimbate de mulți ani.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății a avut cuvinte de laudă la adresa blocului alimentar al spitalului județean. ”Am gustat din mâncare, a fost foarte bună, am felicitat conducerea” a spus Rogobete.