Spitalul de pediatrie Ploiești ar putea fi mutat

Spitalul de pendiatrie din Ploiești ar putea fi mutat într-o altă clădire. Anunțul a fost făcut, astăzi, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după o vizită efectuată în Prahova.

Ministrul Sănătății a declarat că printre variantele luate în calcul se numără Spitalul CFR, respectiv o clădire a spitalului județean – actuala maternitate.

Rogobete a lăudat echipa managerială și medicală a spitalului de Pediatrie și a criticat conducerea Primăriei Ploiești. Motivul? Nu a reușit, timp de un an, să monteze un transformator electric performant astfel încât echipamente medicale performante să poată fi folosite la capacitate maximă.

