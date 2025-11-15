Românii au printre cele mai scăzute salarii din UE

Salariile din România sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Într-o analiză privind veniturile medii lunare, pentru un angajat român, cu normă întreagă, suma se ridică la aproximativ 1.760 de euro pe lună, potrivit Digi24.

Sociologul Ciprian Iftimoaei a explicat, pentru Digi24, cifrele publicate de Eurostat: „Media aceasta este trasă în jos și de faptul că foarte mulți salariați din România sunt remunerați cu minimul pe economie. Circa un milion de români au salariile acestea. De asemenea, povara salariala este destul de mare. Taxele și impozitele pe muncă, de circa 45%, sunt printre cele mai mari din Europa”.

Topul salariilor medii lunare în UE

Luxemburg – 6.914 euro

Danemarca – 5.966 euro

România – 1.759 euro

Slovacia – 1.690 euro

Ungaria – 1.541 euro

Grecia – 1.500 euro

Bulgaria – 1.283 euro

Sursa: Eurostat

Salariul mediu la nivelul Uniunii Europene a crescut cu 5,2% anul acesta față de anul trecut.

Chiar dacă, potrivit Eurostat, salariul mediu în România este de 1.759 euro, realitatea este că foarte puțini români câștigă, în realitate, 8.800 de lei pe lună net, ceea ce ar corespunde sumei de 1.759 de euro.