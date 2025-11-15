- Publicitate -
SUA amână sancțiunile împotriva Lukoil România

Marius Nica
Rafinăria Petrotel Lukoil
Rafinăria Petrotel Lukoil

Departamentul Trezoreriei SUA a amânat cu trei săptămâni intrarea în vigoare a sancțiunilor împotriva Lukoil, inclusiv a activelor din România precum rafinăria Petrotel din Ploiești.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a prelungit până la 13 decembrie 2025 termenul pentru aprobarea și finalizarea contractelor privind vânzarea Lukoil International GmbH și a activelor LUKOIL aferente, anunță Bloomberg.

Decizia a venit în urma discuțiilor cu guvernele țărilor afectate, după ce s-a decis impunerea de sancțiuni asupra Lukoil, în condițiile în care acestea au raportat că există potențiali cumpărători, potrivit Biziday.

Pentru Bulgaria a fost emis un termen mai mare, respectiv 29 aprilie 2026.

Astfel, Guvernul României trebuie să preia rafinăria Petrotel și cele 300 de benzinării Lukoil în termen de o lună, față de 21 noiembrie, cât era inițial.

