„Moluștele în Artă”, expoziție la muzeul de Științele Naturii Prahova

Luni, 17 noiembrie, la Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, se deschide expoziția „Moluștele în Artă”. Expoziția va rămâne deschisă până la data de 18 ianuarie 2026, iar accesul este gratuit

„Deschiderea expoziției ”Moluștele în Artă”, la Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, este un prilej de a observa cum acest grup de viețuitoare – moluștele au reușit să impresioneze de-a lungul timpului oamenii, astfel încât să fie incluse în diferite opere de artă, care să dăinuie peste ani.

Arta creată de Om îşi ia ca model Natura, iar Omul urmărind modelele din Natură poate realiza Artă, care să se transmită peste generații. Expoziția este inclusă în ciclul ″Miraculoasele Nevertebrate″”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova prin intermediul unui comunicat de presă

„În cadrul acestei expoziții temporare aducem în fața vizitatorilor frumusețea acestor viețuitoare prin intermediul pieselor tridimensionale din colecția științifică a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova și al lucrărilor de pictură și grafică ilustrată, realizate de dna Carmen Țanu – artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Brașov, Secția Grafică”, au mai transmis organizatorii.

Expoziția deschisă în Palatul Culturii poate fi vizitată gratuit în perioada 17 noiembrie 2025 – 18 ianuarie 2026, conform programului de vizitare al muzeului.