Posturi vacante la școli și primării din Prahova

Mai multe primării și unități de învățământ din Prahova au scos la concurs posturile vacante. Pe listă figurează posturi vacante de muncitor, contabil, casier, administrator patrimoniu, laborant, dar și de inspector de specialitate și șofer de microbuz.

Posturi vacante la școli din Prahova

Liceul Tehnologic ,,Teodor Diamant” din Boldești-Scăeni organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Secretar șef I S

Liceul Agromontan Romeo Constantinescu din Vălenii de Munte organizează concurs, pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu.

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei didactic auxiliar – laborant (treapta profesională I A, 1 post, perioadă nedeterminată

Școala Gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu

Posturi vacante la primării din Prahova

Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare Valea Calugareasca scoate la concurs mai multe posturi vacante.

un post de muncitor necalificat

un post de muncitor calificat– Lacatus mecanic

un post de Sef serviciu

un post de Contabil

un post de casier/ incasator

un post de casier teren

un post de operator facturare

un post de Laborant

Post vacant la Primăria Vălenii de Munte

Primăria Vălenii de Munte scoate la concurs un post de șofer – microbuz scolar electric, Compartiment Administrativ

Primăria Vălenii de Munte scoate la concurs 1 post contractual de executie de muncitor necalificat – Compartiment administrare cimitir

Post vacant la Primăria Bușteni

Primăria Bușteni organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate IA/S, în cadrul S.V.S.U. – Compartimentul Pentru Deservire Generală.

Posturi vacante la Cocorăștii Colț

Primaria comunei Cocorastii Colt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi contractuale, de execuție, vacante, de muncitor calificat I, nivel studii G/M, la Compartimentul administrativ.

Post vacant la Cocorăștii Mislii

Comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Post vacant la Gornet

Primăria Gornet scoate la concurs un post inspector de specialitate cadastru, gradul debutant în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru

Mai multe detalii pe site-urile instituțiilor care au scos posturile la concurs sau pe posturi.gov.ro/judet/prahova