- Publicitate -
Observatorul PrahoveanLocuri de Muncă

Posturi vacante la școli și primării din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
locuri munca vacante

Mai multe primării și unități de învățământ din Prahova au scos la concurs posturile vacante. Pe listă figurează posturi vacante de muncitor, contabil, casier, administrator patrimoniu, laborant, dar și de inspector de specialitate și șofer de microbuz.

- Publicitate -

Posturi vacante la școli din Prahova

  • Liceul Tehnologic ,,Teodor Diamant” din Boldești-Scăeni organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Secretar șef I S
  • Liceul Agromontan Romeo Constantinescu din Vălenii de Munte organizează concurs, pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu.
  • Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei didactic auxiliar – laborant (treapta profesională I A,  1 post, perioadă nedeterminată
  • Școala Gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu

Posturi vacante la primării din Prahova

Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare Valea Calugareasca scoate la concurs mai multe posturi vacante.

  • un post  de muncitor necalificat
  • un post de muncitor calificat– Lacatus mecanic
  • un post de Sef serviciu
  • un post de Contabil
  • un post de casier/ incasator
  • un post de casier teren
  • un post de  operator facturare
  • un post de Laborant

Post vacant la Primăria Vălenii de Munte

  • Primăria Vălenii de Munte scoate la concurs un post de șofer – microbuz scolar electric, Compartiment Administrativ
  • Primăria Vălenii de Munte scoate la concurs 1 post contractual de executie de muncitor necalificat – Compartiment administrare cimitir

Post vacant la Primăria Bușteni

  • Primăria Bușteni organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate IA/S, în cadrul S.V.S.U. – Compartimentul Pentru Deservire Generală.

Posturi vacante la Cocorăștii Colț

Primaria comunei Cocorastii Colt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi contractuale, de execuție, vacante, de muncitor calificat I, nivel studii G/M, la Compartimentul administrativ.

- Publicitate -

Post vacant la Cocorăștii Mislii

Comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Post vacant la Gornet

Primăria Gornet scoate la concurs un post inspector de specialitate cadastru, gradul debutant în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru

Mai multe detalii pe site-urile instituțiilor care au scos posturile la concurs sau pe posturi.gov.ro/judet/prahova

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Voxpublica

Cine-i face dreptate lui Paul, tânărul ucis pe trecerea de pietoni din Câmpina?

Luiza Toboc Luiza Toboc -
În 2022, Paul Dragomir, un adolescent din Câmpina, era...

Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana...

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -