Protest la Bănești pentru salvarea de vieți pe DN 1 [FOTO-VIDEO]

Zeci de persoane au participat, astăzi, la un protest în localitatea Bănești din Prahova, tranzitată de DN1.

Protestul a fost organizat de localnicii din Bănești care au ajuns să-și riște viața în fiecare zi după ce singura pasarela pietonală care traversează drumul național a fost închisă acum aproape un an de zile.

De atunci s-au produs numeroase accidente rutiere în care victime au fost pietonii. Ultimul accident s-a produs săptămâna trecută, când bărbat în vârstă de 58 de ani a murit fiind spulberat pe trecerea de pietoni. Detalii aici: Pasarela de la Bănești, tot închisă. Încă un om a murit, zilele trecute, pe trecere

Observatorul Prahovean a transmis în direct imagini de la protestul care a fost autorizat de autorități: