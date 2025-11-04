Cum s-ar fi produs accidentul mortal de pe DN1, de la Bănești

Un bărbat a murit, în această seară, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN1, în Prahova, pe raza localității Bănești.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 4 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1 (E60), în localitatea Bănești.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate, a reieșit că, un bărbat de 34 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1, în localitatea Bănești din direcția București către Brașov, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 58 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile în zona marcajului pietonal.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În zona producerii accidentului, traficul rutier s-a desfășurat dirijat mai bine de o oră pentru efectuarea cercetării la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.