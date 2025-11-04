- Publicitate -
Accident în Prahova, pe DN1, la Bănești. Trafic restricționat [UPDATE]

Ciprian Pap
Atenție, șoferi! Un accident rutier s-a petrecut în această seară, în jurul orelor 21.00, pe DN1, în Prahova.

UPDATE ora 21.30: Un pieton a fost accidentat mortal

Potrivit centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, se circulă îngreunat pe DN 1 Ploiești – Brașov, în zona localității Bănești, județul Prahova, unde se efectuează cercetări pentru determinarea împrejurărilor în care o persoană, pieton, a fost accidentată mortal de un autovehicul.

Traficul este oprit pe a doua bandă pe sensul Ploiești – Brașov și pe prima bandă a sensului opus, estimându-se reluarea în condiții normale după ora 22.00.

Știrea inițială:

Potrivit IJP Prahova, evenimentul rutier s-a petrecut pe raza localității Bănești. Traficul este restricționat pe banda nr.2 pe sensul de mers Ploiești către Brașov și pe banda nr.1 pe sensul de mers Brașov către Ploiești.

Știre în curs de actualizare. Vom reveni cu detalii!

Citește și:

