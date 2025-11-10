Pasarela de la Bănești, tot închisă. Încă un om a murit, zilele trecute, pe trecere

Un bărbat a murit, pe 4 noiembrie, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN1, pe raza localității Bănești. S-a întâmplat pe una dintre cele mai periculoase treceri de pietoni, amplasată în apropierea statuii lui Aurel Vlaicu, cea care face trecerea de pe o parte pe alta a Drumului Național nr. 1. Iar asta pentru că, de aproape un an, pasarela pietonală zace închisă, după ce a fost avariată în urma unui accident rutier.

Marți,un bărbat de 34 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1, în localitatea Bănești din direcția București către Brașov, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 58 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile în zona marcajului pietonal.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul pietonului. Accidentul a avut loc seara, după ora 21.00, respectiva trecere de pietoni fiind cunoscută pentru gradul înalt de periculozitate, dat fiind că în zonă se circulă cu foarte mare viteză.

În nenumărate rânduri, oamenii care locuiesc în zonă s-au plâns de faptul că că își pun viața în pericol, fiind nevoiți să folosească trecerea de pietoni pentru a traversa drumul național.

Accidentul mortal produs în urmă cu câteva zile a revoltat, din nou, opinia publică. Cu siguranță, dacă ar fi avut posibilitatea să traverseze DN1 pe pasarela pietonală, bărbatul de 58 de ani, azi, ar fi trăit.

Citește și: Pasarela pietonală de la Bănești e tot închisă

„Această pasarelă a fost avariată în urma impactului cu un vehicul de mare tonaj, iar de la accident nu au fost efectuate lucrări de reparație sau readucere în stare de funcționare. Am făcut numeroase sesizări către CNAIR.

Ne-am împotomlit în birocrație. Ne-au zis, în primă fază, că va fi reparată în procedură de urgență.De la Ministerul Transporturilor nu au fost de acord, pe motiv că există niște proceduri care trebuie respectate și sunt de durată. O situație greoaie și încâlcită și, suspectez eu, și rea voință.

Cu câțiva muncitori, acele avarii, într-o săptămână, erau remediate. Acum ni s-a promis din nou procedura de proiectare și achiziție. Nu ni s-a dat termen, nu ni s-a spus nimic. O să mai trimit sesizări către Companie, în speranța că vor mișca mai repede lucrurile, asta ca să nu mai moară oameni în lipsa acelei pasarele care le salvează viața când traversează unul dintre cele mai intens circulate drumuri naționale”, a transmis primarul comunei Bănești, Gheorghe Stoica.