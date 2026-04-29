Incendiu la o locuință în Homorâciu, comuna Izvoarele. Focul se manifestă pe aproximativ 120mp

David Mihalache
Un incendiu a izbucnit la o locuință, miercuri seară, în satul Homorâciu, comuna Izvoarele. Există posibilitatea de extindere și la anexele învecinate. Incendiul se manifestă generalizat pe o suprafață de aproximativ 120 mp.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat, se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia.

De asemenea, echipajul SMURD a asistat medical trei persoane care au suferit atacuri de panică. În final, acestea au refuzat transportul la spital.

„Intervenție în desfășurare pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în comuna Izvoarele, satul Homorâciu. Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 20:00.

La locul evenimentului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Măneciu.

Incendiul se manifestă generalizat pe o suprafață de aproximativ 120 mp, existând posibilități de propagare la anexele învecinate, motiv pentru care forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere de la Detașamentul Vălenii de Munte.

În aceste momente, incendiul este localizat, iar echipajele acționează pentru lichidarea acestuia și înlăturarea efectelor negative. Până în acest moment, nu au fost raportate victime”, a transmis ISU Prahova.

