Asociația Eurospirit din Ploiești desfășoară programe dedicate dezvoltării personale și educației tinerilor, iar continuarea acestor activități depinde de sprijinul comunității. Oricine poate contribui la finanțarea proiectelor educaționale fără costuri suplimentare, prin completarea unui formular simplu.

Reprezentanții Asociației Eurospirit susțin că educația reală nu se rezumă la acumularea de cunoștințe sau la parcurgerea unui curriculum școlar, ci presupune dezvoltarea gândirii critice, descoperirea identității personale și orientarea către o direcție clară în viață.

Programele organizației sunt orientate către tineri și urmăresc să îi ajute să își înțeleagă potențialul, să își dezvolte abilitățile sociale și să facă alegeri responsabile într-o societate tot mai digitalizată.

Activitățile desfășurate de Asociația Eurospirit pot continua cu sprijinul comunității, prin mecanisme legale de finanțare care nu implică costuri suplimentare pentru contribuabili.

Potrivit reprezentanților organizației, completarea unui formular precompletat permite direcționarea unei părți din impozit către proiectele educaționale dedicate tinerilor.

Procedura este simplă și durează doar câteva minute.

Formularul poate fi completat aici: Formular Eurospirit