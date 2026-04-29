Medicul urgentist SJU Ploiești, Ramona Șerban: „Nu există pauză când viața unui om depinde de tine” (VIDEO)

De mai bine de trei ani de zile duce o luptă continuă pentru salvarea de vieți. Nu pare niciodată obosită. De altfel, recunoaște, nici nu ar avea voie. Zilnic, acolo, la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Ploiești, încearcă să fie supraom și să ajute pe cât mai mulți. Orice decizie pe care o ia trebuie luată rapid. Altfel există, de multe ori, riscul ca specialistul să nu mai aibă ce consulta. Asta spune medicul Ramona Șerban, care a știut încă din facultate că asta vrea: medicina de urgență, una dintre cele mai grele și solicitante specializări.

Am întâlnit-o la UPU într-o zi în care sala de așteptare era aproape plină. Pentru ea, însă, „era liniște”. Așa arată normalul la Urgențe. Zâmbește, deși adună zilnic dramele a zeci de pacienți care ajung acolo.

Medicul Ramona Șerban vorbește calm, fără grabă, dar nu își permite să se rupă nicio clipă de ceea ce se întâmplă în jur. Îmi spune de la început că nu își poate pune telefonul pe silențios. Oricând poate suna. Și, când sună, trebuie să fie acolo.

Cel mai mult a marcat-o accidentul din Mihai Bravu, când tineri de 18 și 19 ani au ars de vii

Ramona Șerban a terminat Facultatea de Medicină din cadrul UNITVB (Universitatea Transilvania din Brașov). Cinci ani de zile a fost, după finalizarea studiilor, medic urgentist la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Alți zece ani i-a petrecut la SAJ Prahova (Serviciul de Ambulanță Județean), unde, își amintește medicul, „am trăit momente dureroase în încercarea de a salva vieți”. Cel mai mult, spunea aceasta, cu ochii aproape în lacrimi, a marcat-o accidentul petrecut în august 2023, în cartierul Mihai Bravu.

Atunci, doi tineri de 18 și 19 ani au murit arși de vii, după ce mașina în care se aflau a ars ca o torță, în urma impactului cu un stâlp din beton.

„A fost cumplit. Știam că nu mai au nicio șansă. Am făcut resuscitare conform protocolului, dar fără rezultat. A fost îngrozitor, mai ales că sunt mamă”, povestește medicul.

„Medicina de urgență nu e o meserie cu program de opt ore”

De trei ani de zile, Ramona Șerban a ales să lucreze la UPU Ploiești. Nu știe de câți pacienți s-a ocupat în toți anii aceștia și nici orele petrecute în spital ori pe ambulanță nu le contabilizează: „Medicina de urgență nu este o meserie cu program de opt ore.”

În 24 de ore, la UPU Ploiești ajung între 250 și 300 de pacienți. Unii în stare critică, alții cu probleme care ar putea fi rezolvate în altă parte. Toți, însă, ajung în același loc.

„Fiecare zi are o încărcătură aparte. Nu știm ce urmează, ce ne așteaptă. Ajung pacienți care nu au mai fost la medic de 10 ani, fără istoric medical, dar și oameni care nu sunt asigurați sau care încearcă să scurteze drumul și vin direct aici.

Noi avem un protocol de triaj bine stabilit. Sunt urgențe și non-urgențe. Îi ajutăm pe toți în măsura în care putem, dar suntem subdimensionați. Timpul de așteptare nu este fix. Totul depinde de gravitatea fiecărui caz. În zilele aglomerate, pacienții pot aștepta ore întregi. Se întâmplă atunci ca aparținătorii să devină recalcitranți.

Nu poți evalua, însă, complet un pacient în grabă, mai ales când patologia nu este investigată. Totul trebuie făcut etapizat. Foarte mulți nu înțeleg, din păcate. E greu să îl faci pe om să înțeleagă că durerea lui de cap sau de măsea nu este de camera de gardă. Și că, în timp ce noi stăm să îi explicăm lui asta, viața unui alt om chiar depinde de intervenția noastră”, povestește medicul urgentist.

UPU PLoiești, subdimensionată

Tot aceasta mai adaugă că una dintre cele mai mari probleme rămâne lipsa de personal.

„Suntem doar 15 medici pe urgență, insuficienți pentru afluxul de bolnavi care ajung la cel mai mare spital de urgență din Prahova. Sunt mult mai mulți pacienți decât putem prelua. În aceste condiții, fiecare caz înseamnă un efort în plus, iar fiecare decizie trebuie cântărită rapid”, mai spune Ramona Șerban.

Mai vreau să aflu de la ea, pentru că știu că timpul o presează, dacă ar lăsa vreodată medicina de urgență pentru o altă specialitate. Îmi răspunde simplu: „Am ales asta în cunoștință de cauză, am știut la ce mă înham și îmi place să știu că, prin ceea ce fac, contribui la salvarea de vieți, contracronometru, de foarte multe ori. Când salvezi o viață, pentru asta te pregătești. Dar trebuie să fii pregătit și pentru momentele în care nu poți câștiga.”

