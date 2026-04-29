Cumulul pensie-salariu ar putea fi interzis la stat – DOCUMENT

Guvernul Bolojan va discuta în ședința de guvern, proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, potrivit Antena 3. Proiectul umrează să fie adoptat de Executiv și apoi trimis pentru dezbatere în Parlament.

Potrivit acestui proiect, cei care vor să păstreze salariul de la stat va trebui să renunța la 85% din pensia de serviciu.

Această măsura s-ar putea aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la astat mai rămâne permis până la finalul acestui an.

Cei care vor putea încasa în continuare pensie de serviciu întreagă sunt militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic.

Potrivit proiectului, de la prevederile legii sunt exceptate persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata exercitării mandatului.

Printre acești funcționari se numără: judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP), membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

PROIECTUL Guvernului:

Art. I . – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează

1. La articolul 513, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: »(3) Perioada în care funcționarul public de execuție a avut raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. (1) lit. c, d), f), g ) și i) constituie vechime în gradul profesional al funcției publice de execuție pe care funcționarul public o deține.

2. La articolul 514 alineatul (1), litera j ) se modifică și va avea următorul cuprins: »j) desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme ale Uniunii Europene sau în alte organisme sau instituții de drept internațional public de maximum 6 ani, în alte situații decât cele prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c);”

3. L a articolul 517, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) In mod excepțional, in baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută, peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 ani. Pe perioada în care este dispusă menținerea în activitate pot fi aplicate dispozițiile art. 378.”

4. La articolul 519, partea introductivă a alineatului (7) s e modifică și va avea urmätorul cuprins: ,(7) In cazurile prevăzute la alin. (1) Lit. C), d) și f), în perioada de preaviz, daca în cadrul autorității sau instituției publice există funcțíi publice vacante corespunzatoare, inclusiv cele cuprinse în planul de recrutare a funcționarilor publici și în planul de promovare în funcții publice de conducere, aprobate în condițiile prevăzute la art. 467 alin. (5), aceasta are obligația să le pună la dispoziția funcționarilor publici, cu notificarea prealabila a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii. În sensul prezentului cod, sunt considerate funcții publice corespunzătoare”.

5 . L a articolul 519, se introduc două noi alineate, alin. (81) ș i (82), care vor avea următorul cuprins: „(81) În cazul în care există mai mulți funcționari publici în situațiile de la alin. (7) și (8, se organizează examen de către autoritatea sau instituția publică. Perioada de preaviz prevăzută la alin. (5) se suspendă pentru funcționarii publici care se înscriu la examen, de la data înscrierii pâna la data comunicării rezultatelor finale ale examenului. Funcționarii publici care sunt declarați admiși în urma examenului prevăzut l a alin. (8″) sunt numiți în funcțiile publice pentru ocuparea cărora au candidat. Funcționarii publici care sunt declarați respinși continua perioada de preaviz prevăzută la alin. (5), cu respectarea drepturilor prevăzute la alín. (6), (8 Lit. b), (9) și (10), după caz.

Art. II. (1) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 31 decembrie 2026 se suspendă aplicarea prevederilor art. 505 și 506 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația detașării funcționarilor publici care ocupă o funcție publica din categoria înalților funcționari publici, respectiv o funcție publică de conducere aferentă conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, precum si adjuncții acestora.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) prevederile art. 506 privind transferul în interesul serviciului se pot aplica în situația funcționarilor publici aflați în preaviz în condițiile art. 519 alin. (9) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările ș i completările ulterioare.

(4) Se exceptează de la dispozițiile alin. (1) detaşările privind desfășurarea unor activități în cadrul unor organisme ale Uniunii Europene sau în alte organisme sau instituții de drept internațional public de maximum 6 ani.

Art. III. (1) Procedurile d e transfer ale funcționarilor publici aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se finalizează în condíțiile reglementate de prevederile legale în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea transferului.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare d e la data intrării în vigoare a prezentei legi conducatorii autoritaților și instituțiilor publice au obligația de a dispune, în condițiile legii, prin act administrativ, incetarea detaşarii funcționarilor publici, cu exceptia celor menționați l a art. Il alin. (2) ș i (4) din prezenta lege.

(3) conducatori autoritaților și instituțiilor publice in care se afla detașați funcționari publici au obligația de a deçide dacă funcționarii publici în cauză își pot continua activitatea în autoritatea sau instituția publică respectivă ș i dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora p e funcțiile publice vacante pe care au fost detașați anterior, cu încadrarea î n termenul d e 30 d e zile prevăzut la art. Il alin.

(4) Î n termen d e 10 d e zile lucrătoare d e l a data intrării în vigoare a prezentei legi conducătorii autorităților ș i instituțiilor publice stabilesc funcțiile publice vacante pentru care este prioritara incadrarea și dispun, după caz, demersurile legale pentru ocuparea acestora, prin transfer în interes de serviciu, cu funcționari publici care îndeplinesc condițiile de ocupare, cu încadrarea în termenul de 30 de zile prevăzut l a art. Il alin. (1).

Art. IV. (1). Pentru funcționarii publici care la data intrării în vigoare a prezentei legi desfășoară activități în cadrul unor organisme ale Uniunii Europene sau î n alte organisme sau instituții de drept internațional public î n alte situații decât cele prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, c u modificările și completările Iterioare, au obligația ca in termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi sa depuna o cerere d e suspendare a raporturilor d e serviciu, c u respectarea termenului prevăzut la art. 514 alin.(1) lít. j) din aceeași ordonanță de urgență.

(2) Perioada prevazută la art. 514 alin. (1) lit. J) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările ș i completările ulterioare, se calculează d e l a data împlinirii termenului d e 90 d e zile prevăzut la alin. (1).

(3) Î n situația î n care funcționarii publici prevăzuți la alin.(1) nu depun cererile de suspendare a raporturilor de serviciu î n termenul prevăzut la alin.(1), î n termen d e maximum 3 zile lucrătoare se dispune reluarea activitații prin act administrativ.

Art. V. (1) In termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi până la 31 decembrie 2026 pentru autoritațile ș i instituțiile publice, asttel cum sunt detinite l a art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile completările ulterioare, ș i la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, c u modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii se suspendă aplicarea prevederilor art. 45 • 4 7 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi conducătorii autorităților ș i instituțiilor publice au obligația de a dispune, în condițiile legii, prin act administrativ, încetarea detașării personalului contractual, c u excepția conducatorilor autoritaților și instituțiilor publice, precum si adjuncții acestora.

(3) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi conducătorii autorităților si institutiilor publice i n care se afla detașat personal contractual, au obligația de a decide daca salariații in cauza iși pot continua activitatea î n autoritatea sau instituția publică respectivă și dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de l a intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) În termen de 1 0 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi conducătorii autorităților și instituțiilor publice stabilesc posturile vacante pentru care este prioritară încadrarea și dispun, după caz, demersurile legale pentru ocuparea acestora, prin transfer î n interes de serviciu, cu personal contractual care îndeplinește condițiile d e ocupare, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezenteí legi.

(5) Se exceptează de la dispozițiile alín.(1) și (2) detaşările personalului contractual privind desfășurarea unei activități î n cadrul unor organisme sau instituții ale Uniunii Europene sau î n alte organisme sau instituții de drept internațional public de maximum 6 ani.

(6) Se exceptează de la dispozițiile alin.(1) și (2) detaşările personalului contractual în instituții europene ș i organizații de drept internațional public șí pentru misiunea în serviciul exterior, p e durata prevăzută d e lege.

(7) Se excepteaza d e l a dispozițiile alin.(1) și (2) personalul din instituțiile publice de aparare, ordine publică și securitate națională detașat î n autoritați/instituțiile publice, regii autonome, societați/ companii naționale, societăți cu capital majoritar de stat.

8) Se exceptează d e la dispozițiile alin.(1) și (2) personalul din instituțiilor publice d e apărare, ordine publică ș i securitate națională care participă l a misiuni ș i operații î n afara teritoriului statului roman.

Art. VI (1) In termen de 30 de zile de la data intrărií in vigoare a prezentei legi până la 31 decembrie 2026 pentru autoritațile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite l a art. Z alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ș i completarile ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii se suspendă aplicarea prevederilor art. 32 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările ș i completările ulterioare, pentru personalul contractual.

(2) Procedurile d e transfer pentru personalul contractual aflate în curs d e desfășurare la data intrării î n vigoare a prezentei legi se finalizează î n condițiile reglementate de prevederile legale în vigoare l a data publicării anunțului privind organizarea transferului.

Art. VIl (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și autopome infringatea de stat, ai societ ăț ilor campanilor nationaler al societä ț ilor ta carev societatilor la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, al regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, al societăților la care unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, preçum și al autorităților de reglementare, care beneficiază de pensie aflată î n plată stabilită î n baza deciziei de pensie din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivitațií, deciziei privind acordarea unei persii d e serviciu sau a unei decizii privind acordarea unei perisii î n sistemul pensiilor militare de stat, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua actívitatea c u acordul anual a l ordonatorului d e credite/angajatorului sau a l autorității competente î n ceea c e privește raporturile de muncă/de serviciu, până l a împlinirea vârstei de 70 de ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie de serviciu în sistemul pensíilor militare de stat, pot fi menținute în activitate, î n baza unei cereri, cu condiția exprimării opțiunii de a rămâne în activitate și acordul privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%.

(3) Prevederile alin.(1) – (Z) se aplică și în situația persoanelor care sunt reîncadrate în baza unui nou raport de munca/de serviciu, în condițiile legii. În cazul foştilor judecători sau procurori care se reincadreaza, fara concurs, în funcțía de judecător sau procuror rămân aplicabile prevederile art. 216 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările ș i completările ulterioare.

(4) În termen de: 30 zile d e l a data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite, angajatorii sau, dupa caz, autoritațile competente prevăzute l a alin. (1) dispun încetarea de drept a contractelor de muncă ori a raporturilor de muncă sau de serviciu, respectiv inițiază procedura de încetare a raporturilor de serviciu, pentru persoanele pensionare care nu și-au exprimat opțiunea prevăzută l a alin. (2) sau, în cazul în care persoanele prevăzute l a alin. (1) au solicitat menținerea în activitate, transmit caselor de pensii/caselor pensii sectoriale optiunea exprimata d e către acestea.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (2) casele de pensii/casele de pensii sectoriale emit decizii de recalculare cu evidențierea noului cuantum, cu data de întâi a lunit următoare exprimării oppunii.

(6) Reluarea dreptului de pensie cuvenit se va efectua în baza unei cereri, însoțită de documentul de încetare a raportului de muncă sau de serviciu, c u data încetării raportului de muncă sau de serviciu , prin decizie d e pensie emisă d e casele de pensii/casele de pensil sectoriale.

(7) Dispozițiile alin. (1) ș i (2) nu se aplică aleșilor locali ș i persoanelor cu mandat prevăzut expres de Constituție, pé durata acestuia, precum nici cadrelor didactice care asigură formarea inițială și continuă a magistraților sau predarea în învățământul militar si juridic superior.

8) Prevederile prezentului articol s e aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2027, perioadă pe durata căreía se suspendă aplicarea oricăror dispoziții legale contr

(9). Prevederile art. VIi n u s e aplică situațiilor în care, potrivit legilor speciale, decizia de pensionare nu atrage eliberarea din funcție.

Art. VIll (1) De la prevederile art. II-VI, în cazuri temeinic justificate, přin memorandum aprobat de Guvern, se pot stabili excepții cu justificarea necesității și încadrarea în cheituielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

(2) Până l a 31.12.2027 prin memorandum aprobat de Guvern, s e poate aproba pentru instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională organizarea de concursuri/examene p e durată determinată pentru posturi contractuale sezoniere, cu încadrare în bugetarii.

Art. IX (1) Nerespectarea prevederilor art. II-VI ale prezentei legi de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ș i completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, c u modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, regiile autonome infiintate de stat, societățile/compantile naționale, societățile la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, societățile la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritara, precum autoritațile d e reglementare, constituie contravenție ș i se sancționează cu amendă contravențională de l a 20.000 – 50.000 lei.

(2) Aplicarea sançțiunii amenzii contravenționale se face în termenul prevăzut la arț.13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic a l contravențiilor c u modificăriule ș i completările ulterioare.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data încetării săvârșirii faptei. (4) Constatarea contravenției șí aplicarea amerizii contravenționale șe face d e către persoanele împuternicite prin ordin a l ministrului finanțelor.

Art. X. Prevederile prezentei legi intră în vigoare în termen d e 3 0 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.