Cum ar putea fi fluidizat traficul la ieșire din Ploiești, în zona pasajului Mărășești, spre DN1

Traficul de la ieșirea din Ploiești, după coborârea de pe pasajul Mărășești, pe DJ 129, către DN1, spre Strejnicu, ar putea fi deblocat. Aleșii județeni au aprobat, miercuri, 29 aprilie, un proiect de hotărâre care propune o soluție pentru una dintre cele mai aglomerate artere din Prahova.

Segmentul vizat începe după coborârea de pe pasajul Mărășești, pe DJ 129, de la sensul giratoriu care permite accesul către Parcul Municipal Vest, și continuă până la sensul giratoriu cu DN1, spre Strejnicu.

În prezent, circulația se desfășoară pe o singură bandă pe sens, iar zona devine frecvent blocată la orele de vârf și în weekend, mai ales în contextul traficului intens pe ruta București – Brașov.

„Circulația în orele de vârf se desfașoară cu dificultate datorită sugrumării pe acest tronson care are numai o bandă pe sens. Intersecția cu DN1 este amenajată cu sens giratoriu cu 4 ramuri, având o insulă centrală cu diametrul de 13.00 m și supralărgire de 2.00 m, în jurul căreia este amenajată calea inelară cu 2 benzi, având lățimea totală de 11.00 m.

Aceasta este poziționată la km 61+470.00 și reprezintă un “punct negru” în desfașurarea traficului rutier, astfel că la orele de vârf și în zilele de weekend, când traficul dinspre București spre Brasov, respectiv Brașov-București este intens, intersecția se blochează. Strada Mărăsești se află în intravilanul orașului Ploiești”, se precizează în raportul care a fost anexat la proiectul de hotărâre.

Valoarea investiției este estimată la 8.883.222,31 lei fără TVA, respectiv 10.735.905,68 lei cu TVA, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul local, bugetul de stat și alte surse legal constituite.

Pentru începerea lucrărilor este necesară parcurgerea mai multor etape: aprobarea proiectului tehnic și organizarea licitației pentru desemnarea constructorului. Prin urmare, în această fază, este dificil de estimat un termen final de execuție.

Cert este că, prin implementarea acestei soluții, autoritățile estimează o reducere semnificativă a timpilor de așteptare și o fluidizare a traficului într-o zonă considerată de mult timp un veritabil „punct negru” pe harta rutieră a județului.