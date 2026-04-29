Trafic închis, în fiecare weekend, până la 31 august, pe Bulevardul Independenței din Ploiești

Traficul rutier va fi închis, în fiecare weekend, în perioada 1 mai – 31 august 2026, pe Bulevardul Independenței din Ploiești, potrivit unei decizii a Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației.

Potrivit Primăriei Ploiești, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea Bulevardului Independenței, în fiecare weekend, prin blocarea accesului autovehiculelor către bulevard, dinspre strada Ana Ipătescu și strada Anul 1848, în dreptul stațiilor de autobuz.

Restricțiile vor fi aplicate, începând cu 1 Mai, de la ora 00:15 (sâmbătă) până în ziua de luni, 31 august 2026, ora 05:00, pe tronsonul cuprins între statuia lui Radu Stanian și Gara de Sud. Sensul giratoriu din zona Monumentului Vânătorilor nu va fi afectat.

Accesul autovehiculelor va fi blocat dinspre strada Ana Ipătescu și strada Anul 1848, iar transportul public va fi deviat. De asemenea, alimentarea cu energie a rețelei de troleibuze va fi întreruptă pe durata restricțiilor.

„În aceste perioade de timp, operatorul S.C. Transport Călători Express S.A. va planifica devierea transportului public și va asigura scoaterea tensiunii din rețeaua de contact a troleibuzelor, pe tronsonul din Bulevardul Independenței, menționat mai sus”, a precizat Primăria Ploiești.

Biroul Rutier al Poliției Municipiului Ploiești și Poliția Locală Ploiești vor urmări respectarea acestei hotărâri și vor asigura oprirea circulației autoturismelor.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, a mai precizat Primăria Ploiești.