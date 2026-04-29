Corina Ungureanu i-a îndemnat pe tinerii liceeni, la Maratonul pentru Educație Antreprenorială CONAF, să muncească din greu pentru idealul lor

Ploieștiul a fost miercuri, 29 aprilie, gazda semifinalei județene a competiției „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV, program național dedicat dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.

Evenimentul este organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Prahova și face parte dintr-un program național implementat în 30 de județe, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic.

9 echipe de liceeni au venit cu ideile lor de afaceri în fața juriului

9 echipe de liceeni din Prahova și-au prezentat ideile de afaceri, și-au testat curajul și au intrat în dialog cu lumea reală a antreprenoriatului.

Ei au prezentat proiectele în fața unui juriu format din antreprenori și profesioniști cu experiență: Nicoleta Munteanu – VP CONAF România și fondatoare Kids in Business, Laura Vostinaru – Branch Manager în cadrul Garanti Bank România, Adrian Măniuțiu – Realizator TV Antena3 CNN și antreprenor în comunicare și relații publice – EM360 Group, Petru-Cristian Dumitrașcu – director Magazin Atac Ploiești și Vlad Zărnescu – country Manager XP Group.

Juriul a analizat fezabilitatea proiectelor, modul de implementare, coerența planurilor, capacitatea de lucru în echipă și calitatea prezentării.

Misiunea juriului a fost destul de dificilă, două echipe prezentându-se cu idei geniale și clasându-se pe locul I. Astfel că au ieșit la egalitate elevii de la Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești și cei de la Colegiul Național I.L.Caragiale Ploiești. Ei au obținut calificarea în finala națională din București, unde tinerii vor avea ocazia să interacționeze cu antreprenori de top și să participe la sesiuni de mentorat.

Iar elevii de la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești, echipa SMARDI , a luat premiul special.

Fosta gimnastă Corina Ungureanu a ținut un discurs motivațional în fața tinerilor

În deschiderea evenimentului, speakeri importanți din lumea business-ului, dar și din administrație și mediul școlar și academic, au ținut discursuri motivaționale în fața tinerilor. Printre ei s-a aflat și Corina Ungureanu, în calitate de speaker vocațional, antrenoare de gimnastică și arbitră internațională de gimnastică. Prezența fostei gimnaste de performanță, dublă campioană mondială, a adus în fața tinerilor perspectiva unui om care cunoaște, din interior, drumul performanței: munca repetată, concentrarea, curajul de a merge mai departe și puterea de a transforma talentul în rezultat. Poți urmări discursul Corinei Ungureanu mai jos:

Alături de Corina Ungureanu, printre cei care au mai venit în fața tinerilor cu discursuri motivaționale, s-au aflat: conf. univ. dr. ing. Alin Diniță – rectorul Universității Petrol –Gaze Ploiești, Cristian Ardelean – city managerul Ploieștiului, Cristina Chiriac – președinte CONAF România, doctor în economie și fondatoare Flori de Ie, Angelica Mirea – președinta CONAF Prahova și coordonatoarea locală a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, Aura Ozbay – vicepreședinte CONAF Prahova și membră în Board-ul de conducere Sultan România și Dragoș Rumbeț – manager de dezvoltare Adservio.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială CONAF se află la a patra ediție Până în prezent, aproximativ 1.100 de liceeni din Prahova au beneficiat de sesiuni aplicate de educație antreprenorială, susținute de 16 antreprenori locali, implicați activ în formarea unei noi generații orientate către inițiativă și responsabilitate economică.

Organizatorii consideră că educația antreprenorială nu înseamnă doar dezvoltarea unor competențe de business, ci și formarea unei mentalități bazate pe curaj, responsabilitate și capacitatea de a transforma ideile în realitate.