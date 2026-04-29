Bătută de propriul fiu, o pensionară din Bușteni, fostă profesoară, riscă să ajungă pe stradă. Primăria nu îi poate da locuință socială

Bătută de propriul fiu, Mariana Antonescu, o pensionară în vârstă de 70 de ani, din Bușteni, cere disperată ajutorul autorităților locale. Agresată în nenumărate rânduri, femeia a obținut, în instanță, un ordin de restricție pe o perioadă de cinci luni. A ajuns în centrul de protecție a victimelor violenței domestice din Brașov, însă, pe 18 iunie, aceasta trebuie să părăsească adăpostul. Ajunsă la capătul puterilor, Mariana Antonescu nu vrea altceva decât o garsonieră socială în Bușteni, temându-se că întoarcerea acasă ar însemna reluarea abuzurilor.

Calvarul, povestește pensionara, fost profesor de psihopedagogie la centrul școlar de educație incluzivă din Bușteni, a început în 2011. „Mai întâi au fost țipete, apoi palme, până am ajuns de două ori la spital, cu coaste rupte și mâinile fracturate.

Fiul meu, de 46 de ani, nu lucrează, eu l-am ajutat, i-am crescut cei doi băieți pe care îi iubesc enorm. În 2007 am trecut casa pe numele lui, fiind singurul copil. Am zis să îl ajut, să fiu o mamă bună, cum am fost toată viața.

Din păcate, a început să consume alcool, munca nu i-a plăcut niciodată, iar de la aceste lucruri până la bătăi cumplite a fost un singur pas”, își începe, disperată, povestea Mariana Antonescu.

Ultima bătaie pe care pensionara a primit-o a avut loc în decembrie 2025, în plină stradă

„A intervenit gardianul de la magazinul în fața căruia mă aflam, care a sunat la 112. A venit poliția, care a intervenit, altfel nu știu ce mi se putea întâmpla”, rememorează femeia.

După încă o bătaie din zecile primite de-a lungul anilor, Mariana Antonescu și-a scos certificat medico-legal și a cerut ordin de protecție împotriva fiului agresor, prin care acestuia îi este interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de ea sau să o contacteze în vreun fel.

Dosar penal pentru violență în familie

Pensionara a făcut și plângere la Poliția din oraș, fiind deschis un dosar penal pentru violență în familie, lucru confirmat de IPJ Prahova. După ultima bătaie încasată, aceasta a ajuns la Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice din Brașov.

Pe 18 iunie expiră posibilitatea de ședere în acest adăpost protejat, iar pe 19 iunie expiră și ordinul de protecție emis de instanță.

„Nu am unde să merg. Nu mă pot întoarce în acea casă, fiindcă asta ar însemna reluarea abuzurilor fizice”, ne-a povestit Mariana Antonescu.

Tot ce vrea Mariana Antonescu este o locuință socială pentru a nu se întoarce în casa fiului agresor

Singura șansă a femeii la o viață și o bătrânețe liniștite ar fi posibilitatea obținerii unei locuințe sociale, dat fiind faptul că din pensia din învățământ, de 2900 de lei, nu și-ar putea permite chirie, plata utilităților, hrana și medicamentele.

„Am depus dosarul ca să plec de lângă acest om, ca fiu nu îi pot spune, încă de la primele coaste și mâini rupte. A fost revizuit în fiecare an, însă nu am avut nicio șansă. Mâine (n.red. 30 aprilie 2026) înțeleg că va fi ședință de Consiliu Local, unde va fi dezbătută inclusiv problema locuințelor sociale.

Sunt pe poziția 13, însă, iar în fața mea, și îmi asum ce spun, sunt tot felul de rude și apropiați ale celor din Primărie. Sunt disperată. Într-o lună și jumătate risc să ajung pe stradă, ori va trebui să revin în acel mediu abuziv”, ne-a mai mărturisit Mariana Antonescu.

Primar Bușteni: „Empatizăm cu oamenii vulnerabili, dar nu avem suficiente locuințe sociale”

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul din Bușteni, Alexandru Florescu (independent), a transmis că, din păcate, la nivelul orașului există doar două garsoniere și un apartament cu două camere, încadrate ca locuințe sociale, și extrem de multe solicitări din partea persoanelor vulnerabile.

„Empatizăm cu oamenii aflați în dificultate, însă există o procedură legală pe care trebuie să o respectăm. Avem o comisie formată din angajați din aparatul Primăriei și ai Consiliului Local, care analizează toate cererile și este întocmit un punctaj. Sunt enorm de multe solicitări depuse la ora actuală, nu aș ști să vă dau exact un număr. Avem familii monoparentale sau cu copii foarte mulți pe care îi au în îngrijire.

Cunosc cazul acestei pensionare, înțeleg că dosarul dânsei este undeva pe poziția a 13-a. Din păcate, nu avem nici bloc de necesitate, aici, în Bușteni, pentru a-i putea repartiza o locuință. La ora actuală, nu am nicio soluție pentru a-i veni în sprijin și, da, sunt conștient că, dacă se va întoarce alături de fiul abuzator, va fi din nou bătută”, a transmis Florescu.