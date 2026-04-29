Avertisment CNAIR: portal neautorizat pentru vânzarea rovinietei. Șoferii pot plăti cu 12% mai mult

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează șoferii din România cu privire la existența unui portal online neautorizat pentru vânzarea rovinietei, care percepe costuri suplimentare față de tariful legal.

Potrivit instituției, site-ul erovinieta.net, administrat de SC NETHUT DIGITAL SRL, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Reprezentanții CNAIR atrag atenția că utilizatorii care aleg să cumpere rovinieta de pe acest portal plătesc, pe lângă tariful reglementat de legislația în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de aproximativ 12%, justificat drept „servicii de procesare și emitere manuală”.

Diferența de preț este semnificativă. Pentru o rovinietă valabilă 12 luni, destinată unui autoturism, tariful oficial este de 254,95 lei (cu TVA inclus). În schimb, pe portalul neautorizat, aceeași rovinietă ajunge la 285,54 lei, cu 30,59 lei mai mult, sumă reprezentând costuri suplimentare.

CNAIR subliniază că nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele probleme apărute în urma achiziției rovinietei de pe site-uri neautorizate și recomandă utilizatorilor să utilizeze exclusiv canalele oficiale.

Rovinieta poate fi achiziționată în siguranță de pe portalul oficial al CNAIR, erovinieta.ro, sau de la distribuitorii autorizați, lista completă a acestora fiind disponibilă pe site-ul instituției.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice cu atenție sursa înainte de efectuarea plăților online, pentru a evita costuri suplimentare sau eventuale situații neplăcute.