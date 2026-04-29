30.000 de mici pregătiți pentru 1 Mai. Rețeta proprietarului carmangeriei ”Doi Nepoți”

Dacă de 1 mai vestiții mici vor sfârâi pe grătare, zilele acestea le sfârâie călcăiele celor care lucrează în carmangerii. Este forfotă mare, se tranșează, se toacă, se malaxează, se ține la marinat, la afumat, ce mai…..îți lasă gura apă numai gândindu-te la ce bunătăți vei pune pe grătar vineri. Observatorul Prahovean a mers la carmangeria „Doi nepoți”. Am stat de vorbă cu Marcel Gheorghiță, antreprenorul ploieștean care a dus mai departe povestea carmangeriei, de la tatăl său.

Câți mici pregătește carmangeria „Doi Nepoți” pentru 1 mai 2026

30.000 de mici pregătește antreprenorul ploieștean pentru ziua de 1 mai. Vânzările din această perioadă sunt cele mai mari din an, după Crăciun și Paște. Cresc cu aproximativ 40%, comparativ cu alte weekenduri. Iar personalul a fost suplimentat, pentru a face față volumului mare.

Cozile au început să se formeze la carmangeria principală din Cartierul Albert, dar și la magazinele „Doi Nepoți” din Ploiești și Păulești. Iar bucureștenii, în drumul lor spre munte, fac un popas în Albert, de unde se aprovizionează pentru grătarul de weekend.

Marcel Gheorghiță spune că încearcă zi de zi să aducă ceva nou rețetei de mici. A achiziționat și aparatură nouă. Iar de două săptămâni, a găsit combinația ideală de condimente și carne. Este sigur că va da lovitura anul acesta, cu ceva senzațional. Rețeta de mici este secretă. Însă, poate să ne spună că dintr-un mic bun nu lipsesc cimbrul, ienibaharul și nucșoara.

Am furat startul și am încins grătarul mai devreme, pentru a testa micii de la „Doi Nepoți”

Am făcut testul micului. Marcel Gheorghiță ne explică faptul că un mic bun nu se lipește de grătar, se întoarce de 3 ori, iar la final, când este gata, tremură când îl atingi. Dacă vrei să mănânci un mic făcut ca la carte, nu-l ține prea mult pe grătar, pentru că se va arde. Acesta trebuie să fie suculent.

Un mic ceva mai mare a pregătit carmangeria „Doi Nepoți”, pentru că, spune tânărul antreprenor, oamenii obișnuiesc să îi țină mai mult pe grătar și atunci, pentru a nu risca să-i ardă și să culeagă de pe grătar un „miculeț”, i-a gândit ceva mai mari ca dimensiune. Am testat, este absolut delicios. Micii de aici sunt făcuți din carne de vită, porc și puțină oaie, cât să îi dea gust. Ca nemâncător de carne de oaie, pot spune cu mâna pe inimă că sunt atât de bine asezonați cu mirodenii, că nu simți gustul de oaie.

Ce alt tip de carne mai pun prahovenii pe grătar

Pe lângă celebrii mici, Marcel Gheoghiță spune că de 1 mai va mai pune pe grătar pastramă de curcan, care este mai dietetică și mai ușoară. Este unul dintre cele mai vândute produsele ale carmangeriei. Și nu vor lipsi cotletele de berbecuț. Acestea merg asezonate cu sare, piper și foarte puțin cimbru, ne sfătuiește expertul într-ale grătarului.

Dacă vrei să completezi lista, mai poți pune pe grătar pulpe de pui dezosate și marinate, frigărui, cârnăciori și orice altceva îți poftește sufletul. Oferta este foarte bogată.

Grill-ul va fi piesa de rezistență de 1 mai

Grill-ul „Doi Nepoți” de la Artsani va fi vedeta zilei de 1 mai. Acolo se formează cozi în fiecare an. Ploieștenii care nu au posibilitatea să încingă grătarele în această zi, iau acasă caserole cu mici gata făcuți. Am dat o fugă și pe aici, ca să mă conving cum sfârâie grill-ul.

Era încărcat cu mici, cârnați, scăriță de porc și ciolan presat. Ai posibilitatea și să servești aici, la mese. Vânzările vor merge spectaculos, mai ales că e zi de obor. Marcel Gheorghiță mizează pe o cerere de 1500-2000 de mici în această locație.

Carnea românească face diferența

Carnea provenită de la fermele românești diferă foarte mult față de ce găsim în lanțurile marilor supermarketuri. O carcasă adusă înghețată, de afară, se diferențiază absolut de carnea animalelor crescute în fermele românești. Este mai ieftină, dar nu la fel de bună. Carnea autohtonă este absolut mult mai dulce, ne explică Marcel Gheorghiță.

Garanția calității este dată de faptul că toată carnea este preparată de ei, direct în laboratorul propriu, folosind numai ingrediente naturale. Astfel, și carnea marinată pe care o comercializează, gata de a fi gătită, este proaspătă și numai bună de pus pe grătar. Agenții de conservare nu au ce căuta în preparatele celor de la „Doi Nepoți”, ca o promisiune a lor pentru natural.

Cum se anunță vremea de 1 mai

Meteorologii nu au vești prea bune pentru acest sfârșit de săptămână. În Prahova vremea se răcește brusc în perioada 30 aprilie – 3 mai. La munte este anunțat un nou val de ploi, lapoviță și ninsoare.

Cu toate acestea, poți duce liniștit mai departe tradiția grătarului de 1 mai, atât timp cât te îmbraci bine și ai posibilitatea să te adăpostești undeva, în caz de ploaie. Un grill făcut la adăpost nu te va împiedica să sărbătorești Ziua Muncii cum se cuvine.

