Câte locuri de muncă se pierd dacă se închide Petrotel

Pe 21 noiembrie intră în vigoare sancțiunile impuse de SUA Rusiei, iar măsura afectează direct activitățile pe care Lukoil le desfășoară în România. Petrotel are în prezent 540 de angajați, alți 1000 lucrând pentru firme terțe pe platforma rafinăriei.

Cea mai importantă investiție Lukoil în România o reprezintă rafinăria Petrotel din Ploiești, care furnizează aproape 20% din necesarul de carburanți al pieței interne.

În rafinărie lucrează 540 de angajați, alți 1000 de salariați fiind al unor firme terțe, care își desfășoară activitatea pe platforma unității și care sunt dependenți de funcționarea acesteia.

În prezent, rafinăria se află în revizie generală, în această activitate fiind implicate zeci de firme care au adus la Ploiești peste 2000 de angajați.

Lukoil mai deține în România peste 300 de stații de carburanți, numărul total al angajaților companiei fiind de aproximativ 5000.

Reamintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se lucrează la modificarea legislației pentru ca statul să preia activele deținute de Lukoil în România, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești.

Părerile specialiștilor sunt împărțite. De exemplu, analistul și jurnalistul Stelian Muscalu consideră că preluarea activelor Lukoil de către statul român ar fi „un dezastru”.

În schimb, profesorul Stănică Ezeanu, unul dintre cei mai mari specialiști pe care România îi are în materie de ingineria petrolului și rafinăriilor, susține această măsură.

Părerea lui este că statul român ar trebui să preia Lukoil pentru că, în momentul de față, România nu își permite o criză ca cea în care s-ar afla dacă activitatea Petrotel-Lukoil s-ar opri pe teritoriul țării.