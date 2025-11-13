Noi acuzații de abuzuri sexuale împotriva medicului Cristian Andrei

Medicul Cristian Andrei este acuzat de alte șapte femei de abuzuri sexuale comise în 20 de ani.

Potrivit PressOne, după ce două femei care au depus mărturii împotriva lui Cristian Andrei, alte șapte posibile victime au contactat redacția. Medicul este acuzat de abuzuri similare, întinse pe o perioadă de mai bine de 20 de ani.

Colegiul Psihologilor din România a reacționat în scandalul legat de Cristian Andrei, medic psihiatru de copii, acuzat că a practicat psihoterapia fără atestat, dar și că a abuzat sexual unele cliente.

Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie a Colegiului Psihologilor și-a exprimat într-un comunicat „profunda îngrijorare față de recentele afirmații apărute în spațiul public, formulate de o persoană care a desfășurat activități de psihoterapie fără a deține drept de liberă practică, încălcând cadrul legal și etic care guvernează exercitarea acestei profesii”.

Comisia a mai subliniat că afirmațiile făcute de acestea, „lipsite de fundament științific și formulate cu intenția evidentă de a discredita știința psihologiei, profesia de psiholog și corpul profesional al psihoterapeuților, reprezintă o tentativă gravă de dezinformare a opiniei publice” și „riscă să submineze încrederea societății în serviciile psihologice și în specialiștii care le furnizează”.

De asemenea, Comisia a criticat direct afirmațiile prin care Andrei a susținut că „psihologii români ar fi slabi”, că „supervizorii încasează bani fără formare reală” sau că „psihologii nu cunosc psihiatrie”, calificându-le drept „inacceptabile, denigratoare și false, dincolo de faptul că exced competența persoanei care le enunță, de a evalua competențele specifice unei profesii”.

În comunicat se reamintește că practica psihoterapiei este reglementată strict prin lege, „poate fi desfășurată exclusiv de persoane atestate profesional de către Colegiul Psihologilor din România, indiferent de profesia de bază”și că „exercitarea ilegală a psihoterapiei, fără formare și atestare, reprezintă o încălcare gravă a normelor profesionale și a legii, și poate genera riscuri majore pentru sănătatea și siguranța beneficiarilor, în special în cazul persoanelor vulnerabile”.