Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș

O explozie urmată de incendiu s-a produs, în această dimineață, într-un bloc de garsoniere din oraşul Balş, judeţul Olt.

Potrivit ISU Olt, a fost activat planul roșu de intervenție. În urma exploziei, două persoane au suferit arsuri și o a treia a făcut atac de panică.

Mai multe locuințe au fost distruse în urma deflagrației.

Toți locatarii au fost evacuați pentru ca pompierii să stingă incendiul.

UPDATE Comunicatul Ministerului Sănătății

În urma exploziei urmată de incendiu produsă într-un bloc de locuințe din municipiul Balș, Olt se înregistrează, până la acest moment, 2 victime care prezintă arsuri și mai multe persoane rănite.

Din primele informații, cei doi pacienți prezintă arsuri pe față și torace și vor fi transportați la UFA din cadrul Spitalului Județean Slatina pentru evaluare și stabilizare hemodinamică.

Suprafața arsă va fi stabilită în urma evaluărilor medicale din unitatea sanitară, iar dacă arsurile sunt pe suprafață extinsă se va apela la transferul in spitalele din străinătate.

Alte 3 victime fără arsuri au fost transportate la spital. 1 persoană a suferit un atac de panica. Se continuă evaluarea medicală pentru 3 persoane cu atac de panică.

30 de persoane au fost evacuate/autoevacuate.

Planul roșu de intervenție a fost dezactivat.

Situația este în dinamică. Revenim cu informații.