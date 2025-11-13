Descoperire macabră în Ploiești

În această dimineață, o femeie de 91 de ani a fost găsită decedată, în apartamentul său, situat într-un bloc de pe strada Cavalului din zona de Sud a Ploieștiului.

- Publicitate -

Pentru că persoana respectivă nu a mai fost văzută de câteva zile, au fost alertate autoritățile. Astăzi, pompierii au forțat ușa pentru a intra în apartament.

Din păcate, victima a fost găsită decedată.

- Publicitate -

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

VIDEO: Momentul în care pompierii ajung la fața locului