Descoperire macabră în Ploiești

Autor: Marius Nica
banda politie nu treceti
Foto cu caracter ilustrativ

În această dimineață, o femeie de 91 de ani a fost găsită decedată, în apartamentul său, situat într-un bloc de pe strada Cavalului din zona de Sud a Ploieștiului.

Pentru că persoana respectivă nu a mai fost văzută de câteva zile, au fost alertate autoritățile. Astăzi, pompierii au forțat ușa pentru a intra în apartament.

Din păcate, victima a fost găsită decedată.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

VIDEO: Momentul în care pompierii ajung la fața locului

