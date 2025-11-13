La cât timp se șterg punctele de penalizare ale șoferilor

Punctele de penalizare pe care șoferii le primesc atunci când încalcă regulile de circulație nu rămân permanent în evidența Poliției Române. Potrivit Codului Rutier, acestea se șterg automat după șase luni de la data aplicării.

Conform prevederilor legale, șoferii care au acumulat 15 puncte de penalizare într-un interval de șase luni vor rămâne fără permis pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit Codului Rutier, punctele de penalizare se „șterg” la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.

În situația in care a fost depusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului de 15 puncte, curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată.

Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice se poate obține online, de pe pagina de internet a Poliției Române, prin platformele hb.mai.gov.ro și ghiseul.ro.

Posesorii permiselor de conducere eliberate de autoritățile din România se vor autentifica utilizând credențialele de acces aferente platformei ghiseul.ro sau își vor crea un cont în HUB, prin introducerea datelor de identificare solicitate, iar ulterior, pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al M.A.I., care oferă servicii publice.

După validarea contului, pentru eliberarea istoricului de sancțiuni, după accesarea secțiunii „servicii” și selectarea motivului solicitării dintr-o listă – nomenclator disponibilă, se va trimite cererea precompletată cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat istoricul sancțiunilor, semnat electronic.