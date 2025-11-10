Clinica Independent: locul unde renaște speranța

Pe dealurile liniştite de lângă Ploieşti, într-o oază de liniște, se află Clinica Independent din satul Chițorani, singurul centru din sud-ul ţării care oferă tratament pentru dependenţele de alcool, droguri şi jocuri de noroc. VIDEO la finalul articolului.

Aici i-am cunoscut pe Dan şi pe Cristian. Ambii au venit pentru a primi ajutor în lupta cu alcoolul. În ochii lor vezi regretul, suferințele nespuse, dar şi dorința reală de a-şi construi un drum nou. Îi cunoașteți și le aflați poveștile în reportajul video de la finalul articolului.

”Nu mai vreau să-mi fac familia să sufere”

Dan are 68 de ani și este din București. Povestește cu sinceritate că alcoolul a fost o prezență constant în mare parte din viața lui. În timp a căpătat nişte ritualuri care deveniseră previzibile: un pahar „pentru relaxare”, apoi încă unul „ca să dorm mai bine”, apoi alte „veritabile remedii” pentru ceea ce el credea că sunt greutăţile vieţii. Însă, în timp, acele piese mici s-au transformat într-o bombă cu ceas: discuții interminabile cu familia, pierderea încrederii, zile întregi în care nu putea privi în oglindă fără să vadă deznădejde.

„Sunt peste 30 de ani de când consum alcool. În ultima perioadă am simțit însă că am pierdut controlul. Mi-am făcut soția și copii să sufere. Așa că am spus că e momentul să pun stop”, mărturisește Dan.

Familia a fost cea care a găsit Clinica Independent. Aici Dan a aflat că nu e singur, că specialiştii, medici, psihologi, terapeuţi, îi pregătesc un plan adaptat: Planul de Tratament Mixt Personalizat (PTMP), creat pentru fiecare pacient.

„Am venit cu încredere și cu inima deschisă. Aici am simţit că cineva îmi spune «Cred în tine». Fiecare zi care trece îmi dă certitudinea că voi avea o viață normal. Am planuri, dar mai presus de orice, nu mai vreau să-I văd pe cei dragi că suferă din cauza mea”, spune Dan.

”Am ajuns în stare de sevraj”

Cristian are 36 de ani, dar viaţa l-a încercat cu patima alcoolului. Povestește că a ajuns să consume atât de mult încât intra în sevraj când nu conssuma alcool.

„Simţeam că pierd controlul asupra realității. Din pandemie am început să consum excesiv alcool. Noroc că în cele din urmă am acceptat că am nevoie de ajutor. Soția mea a găsit clinica. Sunt aici de o lună și pot spune că mă simt foarte bine. Mi-a dispărut nevoia aia de a bea”, mărturiseşte Cristian.

La clinică a înţeles că trebuie să spună „nu” înainte ca totul să se prăbuşească. Cu sprijinul echipei de la clinica Independent din Chițorani, el a început să îşi refacă imaginea, să-şi imagineze un viitor în care să cosntruiască, să aibă prieteni și familia lui să se mărească. A început să viseze.

Independent – locul în care îți recuperezi viața

Clinica Independent nu e doar un spaţiu de tratament, e un loc de început. Centrul oferă pacienţilor cazare şi masă la standarde comparabile unui hotel de cinci stele, într-o ambianţă liniştită, printre viile care acoperă dealurile.

Dotările includ spaţii de relaxare, terenuri de sport, acces la sport şi la activităţi de petrecere a timpului liber, toate parte integrantă din procesul de reconstruire. Echipa interdisciplinară, format din medici, psihologi, terapeuţi, lucrează fiecare caz separat, în urma unei evaluări complete, pentru a adapta planul de intervenţie.

Ce au pierdut Dan şi Cristian? Foarte mult. Prieteni care au dispărut, familii care s-au distanţat, respect de sine care s-a diluat. Dar ce au câştigat? Curajul să spună adevărul, voinţa de a merge înainte, susţinerea unui mediu în care nu sunt judecaţi, ci ajutaţi. Şi, mai presus de toate, dorinţa de a trăi din nou, de a recupera ce au pierdut, de a fi un exeplu pozitiv pentru alții.

Dependenţele, fie că vorbim de alcool, droguri, jocuri de noroc, medicamente sau orice adicție, nu reprezintă doar vicii sau slăbiciuni. Sunt boli care erodează vieţi, relaţii, suflete. Din fericire, există locuri cum este Clinica Independent din Chițorani în care se poate spune „stop”, se pot recupera vieți. Pentru că, în final, vindecarea nu e doar despre a renunţa la ceva, e despre a redobândi ceva: libertatea, demnitatea, speranţa.