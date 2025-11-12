„Plimbările” au fost interesul pacientului. Reacția SJU Ploiești în cazul Ion Vlad

Spitalul Județean de Urgență Ploiești reacționează în urma scandalului generat de faptul că un bolnav de 87 de ani, Ion Vlad, a fost plimbat între spitale, ba chiar trimis acasă de la SJU, pe motiv că „are o vârstă” și este din alt județ. Deși Colegiul Medicilor a solicitat rezultatele anchetei disciplinare și administrative, conducerea unității sanitare a transmis că plimbările între spitale au fost, de fapt, „consulturi medicale în interesul pacientului”, motiv pentru care nimeni nu poate fi tras la răspundere.

Vă reamintim, Ion Vlad, de fel din județul Buzău, a ajuns trei ori, în decurs de câteva zile, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești din cauza unor probleme cardiace și pulmonare. Nepoata acestuia, Sofia Mihalcea, ne-a povestit că starea bunicului ei s-a deteriorat din cauza faptului că nu i s-a acordat ajutor și nu i-a fost prescris un tratament pe motiv că „are o vârstă”.

Asta, în ciuda faptului că, potrivit spuselor acesteia, „pe 30 octombrie, când mi l-au dat acasă, motivând că nu necesită internare, bunicul meu a început să scuipe sânge și nu mai putea respira”.

Ion Vlad e internat de o săptămână, fiind diagnosticat cu bronhopneumonie

De-abia pe 4 noiembrie, în urma discuției purtate de Sofia Mihalcea cu reporterii Observatorului Prahovean, Ion Vlad a fost internat, fiind diagnosticat cu bronhopneumonie acută și trecut pe tratament cu antibiotic. Internat este și astăzi, 11 noiembrie, pe secția de boli interne.

La aproape o săptămână distanță, conducerea SJU Ploiești a transmis un punct de vedere cu privire la acest caz. Reprezentanții unității sanitare au subliniat faptul că nu a existat „legătură de cauzalitate între prezentările la UPU”, iar „consulturile pe sectii exterioare nu pot fi interpretate ca plimbări, cum se insinuează în presă, ci consulturi medicale în interesul pacientului și legate de patologia diversificată a acestuia”.

„Nu există legături de cauzalitate între prezentări”

„În urma analizărilor fișelor de prezentare la Unitatea de Primiri Urgențe și a declarațiilor personalului implicat în îngrijirea pacientului menționat de dumneavoastră, vă informam că este vorba de două prezentări separate cu acuze medicale diferite, deci nu există legături de cauzalitate între prima și a doua prezentare.

În cadrul primului consult (29.10.2025) familia pacientului a acuzat o stare confuzională a acestuia, în consecință s-au făcut investigații extinse (EKG, analize medicale complete, CT cerebral, CT toracic, consulturi de boli interne, consult neurologic, consult cardiologic, consult psihiatric) în urma cărora s-a stabilit că este vorba de o patologie cronică, ajustându-se schemele de tratament și constatându-se că nu este necesară internarea.

Ulterior, în data de 04.11.2025 pacientul revine cu o simptomatologie total diferită de prima prezentare, respectiv tuse cu expectorație, dispnee. S-au reluat investigațiile medicale, repetarea tomografiei toracice, consult chirurgical și de boli interne. Repetarea CT ului coroborat cu analizele și cu simptomatologia ducând la stabilirea diagnosticului de bronhopneumonie.

„Consulturile pe secții exterioare nu pot fi interpretate ca plimbări”

Având în vedere patologia cronică existentă s-a decis internarea pacientului pe secția de interne pentru tratament supravegheat, evoluția fiind favorabilă. Nu au fost înregistrate la unitatea noastră sesizări din partea aparținătorilor privind conduita medicală.

Efectuarea unor consulturi pe secții exterioare (Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti este un spital pavilonar) nu pot fi interpretate ca plimbări, cum se insinuează în presă, ci consulturi medicale în interesul pacientului și legate de patologia diversificată a acestuia.

Considerăm că afirmațiile legate de plimbarea pacientului sunt nereale, efectuarea unui consult într-o secție exterioară reprezentând un act în favoarea pacientului.

Spitalul Judetean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești internează orice pacient când starea acestuia o impune, în cazul primei prezentari neexistând elemente de urgență și doar simptomele unei afecțiuni cronice”, au transmis reprezentanții SJU Ploiești.