Bolnav de 87 de ani, plimbat printre spitalele din Ploiești

Trimis acasă de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pe motiv că are 87 de ani și este din alt județ. Este povestea cutremurătoare a lui Ion Vlad, de fel din Buzău, care, de trei ori, în decurs de câteva zile, a ajuns la SJU din cauza unor probleme cardiace și pulmonare. Nepoata acestuia, Sofia Mihalcea, spune că starea bunicului ei s-a deteriorat din cauza faptului că nu i s-a acordat ajutor și nu i-a fost prescris un tratament pe motiv că … „are o vârstă”. (VIDEO)

Pe 28 octombrie, în timp ce se afla în vizită la nepoata sa, în Ploiești, lui Ion Vlad i s-a făcut rău. Femeia a chemat ambulanța, care, însă, povestește aceasta, nu l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Ploiești pe motiv că „are vârsta pe care o are, nu e caz de urgență, eventual să meargă la particular”, a povestit Sofia Mihalcea.

„Pe 29 octombrie, în jur de ora 14.00, am sunat din nou la ambulanță, asta deoarece bunicul meu se simțea din ce în ce mai rău. A venit un alt echipaj care, de data aceasta, l-a transportat la UPU. Seara, mi s-a spus că va fi văzut de cardiolog, un neurolog. Urma să îl trimită și la Psihiatrie fiindcă era confuz.

Nu am primit niciun răspuns până la ora 23.00. La ora 3 dimineața m-au sunat de la Psihiatrie și mi-au spus că nu îl pot interna fiindcă nu e de competența lor, motiv pentru care l-au trimis înapoi la UPU. Ca o paranteză, mi s-a mai spus, tot de la Psihiatrie, că bunicul meu trebuie internat urgent. Avea apă la plămâni. Mi-au zis doctorii de acolo: de ce nu l-au internat dacă el reprezintă o urgență pe parte de boli interne?!

„Mi-au spus că nu necesită internare, iar el scuipa sânge”

Pe 30 octombrie, am fost sunată de la Unitatea de Primiri Urgențe și mi s-a transmis că a fost văzut de medicii specialiști, dar că nu necesită internare. Nu am primit diagnostic, nu am primit vreun tratament, nu am primit nimic. Starea bunicului meu era gravă, era sedat. L-am luat mai rău decât era când a fost adus cu ambulanța.

Acasă a început să scuipe sânge și nu mai putea respira. Am ajuns inclusiv la secția de Pneumologie, la Obor. Eram cu bunicul în mașină. Le-am arătat hârtiile de la UPU și aproape am implorat să îl ajute fiindcă se simțea foarte rău și scuipa în continuare sânge.

Mi-au zis că nu mai sunt valabile hârtiile de pe data de 29 octombrie și să mă întorc la UPU, fiindcă reprezintă o urgență și trimiterea către ei trebuie să se facă de la UPU. Am făcut asta. Pentru a treia oară! Acum l-au internat. Pare că am avut „noroc”. Dar de pe 29 octombrie până pe 4 noiembrie, bunicul meu a fost plimbat de la o secție la alta, iar starea lui s-a deteriorat vizibil”, este mărturia cutremurătoare a Sofiei Mihalcea.

„Care mai e însemnătatea unui spital de urgență? De ce să mă trimită la particular?”

Un om care spune că nu își revine nici acum din șocul primit în momentul în care medicul de gardă i-a transmis că bunicul ei are o vârstă și că de ce nu a mers cu el la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, dat fiind faptul că are domiciliul într-o localitate din acel județ.

„Cum să spui că e o cauză pierdută doar fiindcă are 87 de ani? Cum să spui că de ce l-am adus aici dacă el e din Buzău? Dacă i se face rău unui om din alt județ ce face? Moare la poarta spitalului? Care mai e însemnătatea unei unități de urgență, atunci? Cum să mă trimiți cu el la particular? De aceea a cotizat bunicul meu o viață la stat? Ca să mă trimită în privat?!

Nu vreau ca nimeni să mai treacă vreodată printr-o astfel de experiență. Chiar dacă acum, abia a treia oară, după zile întregi, au considerat că trebuie internat, vreau ca povestea mea și a bunicului meu să se facă auzită, nu să rămână închisă între pereții acestui spital. Să fie un semnal de alarmă această traumă prin care trecem”, a conchis Sofia Mihalcea, care a precizat că a depus plângere atât către conducerea spitalului, cât și către SAJ Prahova.

Mărturia VIDEO poate fi urmărită aici:

„Cine a greșit nu va rămâne nepedepsit”

Contactat de observatorulph.ro, managerul unității, Sebastian Toma, a precizat că va investiga acest caz și, dacă vreun medic se face vinovat, vor fi luate măsuri, iar acesta sau aceștia nu vor rămâne nepedepsiți.

„Noi suntem aici să tratăm oamenii, nu să facem educație și să dăm sfaturi. Nu contează ce vârstă are un om sau unde are domiciliul. Suntem spital de urgență și tratăm toți pacienții în mod egal.

Din câte m-am interesat, domnul Ion Vlad a fost diagnosticat cu o bronhopneumonie urâtă, motiv pentru care va rămâne internat pe secție. O aștept pe nepoata acestuia pentru a avea o discuție cu privire la acest caz”, a transmis medicul Sebastian Toma, managerul SJU Ploiești.