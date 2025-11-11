Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu l-a determinat pe președintele Nicușor Dan să intervină într-un scandal național fără precedent. Telenovela pensiilor speciale încinge și mai mult spiritele într-o Românie unde frustrarea justificată a contribuabililor capătă noi dimensiuni.

Cu sau fără pensiile speciale din România, care nu sunt acordate pe bază de contributivitate, problema deficitului uriaș al bugetului de stat nu se va rezolva. Și asta pentru că ponderea pesiilor speciale în cheltuielile bugetare nu este una atât de mare încât să echilibreze balanța.

Rămâne însă o problemă de echitate, de semnal dat unei societăți care așteaptă să vadă că nu trebuie doar ca unii să strângă cureaua, să plătească taxe și impozite din ce în ce mai mari, în timp ce un anumit segment își menține privilegiile.

Nu intenționez să reiau detaliile acestei teme ”speciale”, ale unui ”drept legal” pe care l-au câștigat beneficiarii, în timp ce toți ceilalți contribuabili nu pot câștiga un ”drept legal” similar, ci voi adresa o întrebare pe care o consider deplin justificată, după o punere în temă vis a vis de noul scandal CSM-vicepremier.

Ce a declarat Oana Gheorghiu, vicepremierul care a demonstrat că poate face cu fonduri private ceea ce statul român ar fi trebuit să facă din taxele noastre

Oana Gheorghiu a declarat că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum ”au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

”Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă.

Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, eu nu am acest rol, e pur o părere personală”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Amenințarea CSM adresată celor care au o opinie într-o țară presupus democratică

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraţilor.

”Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor au fost încălcate într-un mod iresponsabil şi populist.

Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, a transmis CSM, într-un comunicat de presă.

Intervenția președintelui Nicușor Dan

”Declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Reacţia CSM a fost exagerată”, a spus preşedintele.

Nicuşor Dan a precizat că, în cazul declaraţiilor vicepremierului, nu este vorba despre o faptă penală.

Preşedintele a spus că, ”în momentul în care va veni, dacă va veni, cererea de avizare a urmăririi penale”, nu o va semna.

Întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să plece din Executiv, Nicuşor Dan a afirmat că această ar trebui să rămână, argumentând că ”toată lumea greşeşte şi nu e o greşeală aşa de mare”.

Preşedintele a subliniat că nimeni nu spune că problema pensiilor speciale ale magistraţiilor nu trebuie corectată, dar a remarcat că pensiile magistraţilor au devenit subiect de campanie politică, iar magistraţii au devenit un fel de ”vinovaţi de serviciu”, ceea ce ”nu e în regulă”.

Ce e în neregulă în comunicatul CSM

Nu este de competența noastră să spunem ce este legal și ce nu în privința pensiilor speciale. A făcut-o Curtea Constituțională, cea desemnată politic, care nu avea cum să își taie singură aceste beneficii. Nuuu, nu e conflict de interese, nu, nu… Ok… atât s-a putut…

Să ameninți cu plângere penală pentru delict de opinie, într-o țară democratică, acolo unde o doamnă a exprimat o părere în nume personal, argumentând-o așa cum a considerat mai bine și pe baza experiențelor personale relevante, asta e cu adevărat grav.

Dar, așa cum ați citit ceva mai sus, în comunicatul CSM, se vorbește despre ”garanţiile financiare de independenţă a justiţiei”, adică despre pensiile speciale. Îmi sună a… dacă nu săriți cu bănetul, judecăm cum ne vine, în funcție de starea de spirit sau de alte elemente stimulatoare sau perturbatoare. Eu nu cred că asta au vrut să spună. Refuz să cred asta!

Am citit și recitit cu atenție și vă spun ce înțeleg, evident sub rezerva că poate domniile voastre înțeleg altceva. Cei care au pritocit comunicatul CSM spun că magistrații trebuie să primească acești bani suplimentari veniturilor aferente profesiei sau suplimentele la pensie, ca să fim siguri că își fac treaba corect. Fără garanțiile astea, adică fără bani mulți în plus, s-ar alege praful de felul în care judecă, în care îndeplinesc actul de justiție. Practic, nu am mai avea garanția că își fac treaba conform ”fișei postului”. Greșesc, înțelegeți altceva?

În acest caz, sunt perfect de acord cu reprezentanții CSM, să fie plătiți regește oamenii, ca să fim siguri, să avem garanții că își fac treaba la serviciul lor. Am însă un ”mic” amendament: medicii să fie plătiți suplimentar, ca să avem garanția că nu uită bisturiul în pacient sau că la o eliminare de papiloame nu recurg la metoda Ciomu.

Totodată, muncitorii din construcții să primească pensii suplimentare, ca să nu ne trezim că bagă vată de zahăr pe băț în loc de vată minerală la izolații, că nu montează țeava de apă potabilă legată la branșamentul de gaze sau la scurgerea de la WC.

Aș putea pleda și pentru bucătari, să primească și ei garanții financiare/pensii suplimentare ca să nu scuipe în mâncare, la fel și mecanicii auto să aibă pensii speciale, ca să nu urineze în rezervoarele clienților de la service, deși asta se poate considera AD-Blue.

Fiind convins că ați prins ideea, ca să nu continui cu fiecare profesie în parte, vă întreb dacă în logica CSM nu ar trebui să fim toți speciali, ca să fie țara asta sigură că ne facem meseria pentru care oricum suntem plătiți și de pe urma căreia vom fi plătiți la pensie, pe bază de contributivitate, plus un spor de ”speciali”? Echitabil, nu?