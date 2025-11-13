Cum ajung tinerii să provoace accidente rutiere grave. „Trăiește la volan!”

Luni, 17 noiembrie, la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești se lansează campania „Trăiește la volan!”. Acesta este un proiect educațional și interactiv al Asociației pentru Transparență în Comunitate (APTC), care își propune să crească gradul de conștientizare în rândul tinerilor aflați în pragul obținerii permisului auto.

Proiectul aduce împreună Poliția Rutieră Prahova, Asociația pentru Transparență în Comunitate, UPG Ploiești, ISU Prahova, Inspectoratul Școlar Județean și Observatorul Prahovean, cu un obiectiv comun: formarea unor viitori șoferi responsabili.

Proiectul „Trăiește la volan!” a fost și subiectul podcastului Observatorul Prahovean LIVE, invitații lui Marius Nica fiind Claudiu Vasilescu, inițiatorul campaniei (APTC) și comisarul Adrian Iosif de la Poliția Rutieră Prahova.

”Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani sunt cei mai predispuși la implicarea în accidente rutiere grave, cele mai multe cauzate de viteza excesivă” a declarat comisarul Iosif în cadrul emisiunii.

”Spre deosebire de campaniile clasice, „Trăiește la volan!” nu le spune tinerilor „Să nu faceți asta…”, ci le arată ce urmări reale pot avea faptele iresponsabile la volan — prin proiecții video, simulări VR ale efectelor consumului de alcool sau droguri și exemple din cazuri reale” a precizat Claudiu Vasilescu.

