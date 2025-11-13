- Publicitate -
O mașină a ars în apropierea castelului Peleș din Sinaia

Marius Nica
Marius Nica
incendiu masina sinaia

O autoutilitară a ars, în această dimineață, într-o parcare din apropierea Castelului Peleș.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului, au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

”La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la o autoutilitară ușoară, fără încărcătură la bord, pompierii acționând pentru lichidarea acestuia. Nu existau posibilități de propagare a focului. Soferul autoutilitarei a suferit un atac de panică si a fost asistat la fața locului de catre paramedicii SMURD. In final, a refuzat transportul la spital” a transmis ISU Prahova.

Cauza probabilă a incendiului a fost producerea unui scurtcircuit electric.

