Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Toamna e plină de viață în Prahova printr-o serie de evenimente, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În cel de-al doilea weekend din noiembrie, vremea va fi plăcută, numai bună de ieșit din case pentru a participa la târguri, dar și o serie de spectacole și evenimente culturale.

Târgul BluJoy – Bucuria familiei revine la Ploiești cu cea de-a doua ediție

Va fi, din nou, weekend întreg dedicat familiilor, artizanilor locali, culturii și faptelor bune. Evenimentul va avea loc în zilele de 15–16 noiembrie 2025, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, partener instituțional și gazdă oficială a târgului.

La această nouă ediție, vizitatorii vor găsi standuri cu:

bijuterii handmade din aur, argint, pietre semiprețioase și materiale naturale

produse croșetate, tricotate, împletite

lumânări artizanale, obiecte decorative, ceramică, flori uscate, aranjamente florale, produse din lavandă

accesorii pentru copii, obiecte personalizate, decoruri de sărbătoare

Începând cu această ediție, la fiecare târg BluJoy (un weekend pe lună), Biblioteca va fi deschisă între orele 12:00 – 17:00 pentru: înscriere de noi cititori și împrumut/returnare de cărți, atât la Secția pentru Copii, cât și la Secția pentru Adulți.

Ediția a doua aduce un program extins de ateliere gratuite pentru copii, cu înscriere prin Eventbrite (în limita locurilor disponibile): https://www.eventbrite.com/e/1962583862163?aff=oddtdtcreator

Toți vizitatorii care achiziționează produse de la expozanții BluJoy pot participa la Tombola BluJoy, cu extragere live pe Facebook, duminică, 16 noiembrie, ora 17:30.

Accesul la Târgul BluJoy este gratuit.. Mai multe detalii AICI

„Cealaltă soție” la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești

Evenimentul este programat pentru ziua de vineri, 14 noielmbrie, de la ora 19.00.

„Cealaltă” soție este un spectacol despre nevoia de apropiere, dar și frica de intimitate, neliniștea și dorința de libertate, ce va putea fi urmărit printre lacrimi de râs și semne de întrebare în ce privește perspectiva granițelor moralității convenționale.

Văzul, auzul și spiritul vă vor fi delectate de Pavel Bârsan, Livia Taloi, Magdalena Chihaia, Irena Boclincă, Diana Bagdasar, Alin Brancu și Jean Lemne, în regia lui Alin Brancu.

„Coloricii prezintă lumea animalelor ” tot la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești

Cei mici sunt așteptați sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 10.30, pentru o porție zdravănă de distracție alături de personaje extrem de colorate, de unde și numele, care fac parte din povești magice.

Coloricii pornesc într-o nouă aventură plină de cântec, dans și voie bună, descoperind tărâmul minunat al necuvântătoarelor.

Show interactiv cu Drăcea și Cîrje la Teatrul Naţiei Ploieşti

Când? Duminică, 16 noiembrie, de la ora 17.30

Cei doi au un SHOW nou interactiv în care stau de vorbă cu cei din public, le află poveștile și decid dacă ARE CUM sau NU. „Pe lângă povești amuzante, la final vom premia și oamenii cu cel mai bun feeling, clar o să-ți placă, N-ARE CUM să nu!”, spun organizatorii.

„Spărgătorul de Nuci”, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești

Scena devine tărâmul unei povești de iarnă fascinante. „Spărgătorul de Nuci”, prezentat în turneu național de Compania Internațională de Balet Messapica- Italia, aduce eleganța baletului clasic mai aproape de sufletul publicului.

Coregrafia poartă semnătura lui Valentin Barteș, un nume cu rezonanță internațională, care a lucrat cu unele dintre cele mai importante companii de balet și festivaluri din lume. Evenimentul este programat pentru duminică, 16 noiembrie, de la ora 19.00.

„Dănilă Prepeleac” la Teatrul de Animație pentru copii și tineret Imaginario din Ploiești

Piesa va fi pusă în scenă duminică, 16 noimebrie, de la orele 10.30 și 12.00

Povestea sună cam așa: Un țăran leneș și nechibzuit, Dănilă Prepeleac, ajunge, prin tot felul de peripeții amuzante și neobișnuite, să-l înfrunte chiar pe Scaraoțchi și pe slujitorii lui. Va reuși el să iasă cu bine din această aventură?

„Vino să descoperi o poveste plină de haz, într-un spectacol captivant, și plin de umor, recomandat pentru întreaga familie”, îndeamnă organizatorii.

„Contele de Monte -Cristo” la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești

Montat în premieră națională la Teatrul „Toma Caragiu”, musicalul „Contele de Monte-Cristo” urmărește destinul dramatic al lui Edmond Dantes, un tânăr inocent care, după ani de suferință, își asumă noua identitate a Contelui de Monte-Cristo, căutând să-și răzbune trecutul. Spectacolul reînvie intriga complexă creată de Alexandre Dumas, transpusă într-un univers muzical de excepție, iar coregrafia și decorurile spectaculoase aduc o dimensiune vizuală impresionantă, subliniind trăirile intense ale personajelor, interpretate cu profunzime și sensibilitate.

Piesa va fi pusă în scenă vineri, 14 noiembrie, de la ora 18.30.